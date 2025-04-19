Trabzonspor ilk peşinde! İşte Fatih Tekke'nin Adana Demirspor maçı ilk 11'i

Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında bugün deplasmanda Adana Demir ile karşılaşacak. Ligde geçen hafta Çaykur Rize'yi 2-0 yenen bordo- mavililer, çıkışını Adana Demir karşısında sürdürmek istiyor. Ligde 10 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucunda 39 puanı bulunan Karadeniz devi, küme düşmesi kesinleşen rakibi karşısında 3 puanla dönmeyi hedefliyor. Fırtına bugün kazanırsa bu sezon bir ilki gerçekleştirecek ve hem iç sahada hem deplasmanda art arda galip geldiği ilk seriyi yakalamış olacak. Bordo mavililer, Papara'da 19. haftada Antalya'yı 5-0 ve 20. haftada yine sahasında Sivas'ı 4-0 yenerek üst üste iki galibiyet almıştı.

ÖNCE LİG SONRA KUPA

Teknik direktör Fatih Tekke, önümüzdeki hafta içi Göztepe ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçını düşünerek bugün kadroda bazı değişikliklere gidebilir. Ancak rakibin ligdeki konumu nedeniyle takımda bir rehavet ortamı oluşmasını istemeyen Tekke, oyuncularına net bir mesaj verdi: "Kimse kupa maçını düşünmeyecek. Rakibimize saygı duyarak oynayacağız ve önce Adana Demirspor maçından üç puanımızı alacağız."

KADRODA REVİZYON

Fatih Tekke'nin Adana Demirspor maçında daha az forma şansı tanıdığı isimlere ilk 11'de görev vermesi bekleniyor. Bu durumda Savic, Nwakaeme ve Zubkov gibi tecrübeli isimlerin kulübede yer alması bekleniyor.

CHAM, MENDY VE FOLCARELLİ

Demir karşılaşması, sadece rotasyon açısından değil, yeni bir orta saha kurgusunu test etmek adına da önemli bir fırsat. Fransa Lig'inden transfer edilen Folcarelli, Cham ve Mendy'nin bu maçta ilk kez birlikte sahada olma ihtimali gündemde.

AYNI DİLİ KONUŞUYORLAR

Sezon başından bu yana 6, 8 ve 10 numarada istikrar sağlayamayan bordo mavili takım, bu bölgelerde görev yapabilen üç ismini bugün sahaya sürebelir. Aynı dili konuşan Folcarelli, Cham ve Mendy'nin birlikte göstereceği performans merak ediliyor.

CHAM İÇİN İLK OLABİLİR

Son 2 haftadır Draguş'a Banza'ya yakın bir pozisyonda görev veren Fatih Tekke, Rumen golcünün Çaykur Rize maçında yaşadığı sakatlığı sonrası oyuna Cham'ı almıştı. Cham'ı hep hamle oyuncusu olarak kullanan 47 yaşındaki hocanın, Draguş'un yokluğunda Avusturyalı 10 numaraya ilk kez Demir karşısında ilk 11'de şans vermesi bekleniyor.

DEMİR MAÇINDA ŞOV YAPMIŞTI

Bu sezon Trendyol Süper Lig'de 25 maçta görev alan Muhammed Cham, takıma 4 gol, 7 asistlik katkı sağladı. 24 yaşındaki 10 numara bu istatistiğin büyük bölümünü ise sezonun ilk yarısında yine Adana Demirspor'a karşı oynanan maçta, 3 gol ve 2 asistle kaydetti.

12 MAÇTA GOL YEMEDİ

Bordo mavililer, ligde oynadığı 29 karşılaşmanın 12'sinde rakiplerine gol izni vermedi. Trabzonspor'un yaptığı lig maçlarının tamamında kaleyi koruyan Uğurcan Çakır ortaya koyduğu performansla bu istatistikte önemli rol oynadı. 29 karşılaşmada 36 gol yiyen Karadeniz ekibi, maç başına kalesinde 1.24 gol gördü. Trabzonspor dış sahada 5, iç sahada ise 7 kez kalesini gole kapadı.

İÇ SAHADA BİR BAŞKA

Bordo mavililer, taraftarı önünde oynadığı 15 maçın 7'sinde kalesini gole kapatarak savunmada da etkili bir grafik çizdi. İç sahada oynadığı Başakşehir, Bodrum ve Eyüp'ü 1-0'lık skorlarla geçen Fırtına, Adana Demir ve Antalya'yı 5-0, Sivasspor'u 4-0, Rizespor'u ise 2-0 mağlup etti.

10 GOLÜN 5'İ BEKLERDEN

Fatih Tekke ile 5 resmi maça çıkan Trabzonspor, bu karşılaşmada toplam 10 gol attı. Bu 10 golün tamamı akan oyunda gelirken, 5'inde ise bek katkısı dikkat çekti. Malheiro ve Mustafa Eskihellaç'ı hücum organizasyonlarında aktif kullanan Tekke, iki yıldızın performansından hayli memnun. Pedro ile Mustafa son Rize maçında da Zubkov'a birer asist yapmışlardı.

DEPLASMAN ORTALAMASI 0.92

Fırtına, bu sezon ligin 31. haftası sonunda 47 golün 34'ünü iç sahada kaydetti. İç sahada 15 maçta 2.26 gibi gol ortalaması ile maçlarını oynarken, deplasmanda 14 maçta 13 gol atarak 0.92 gol ortalamasında kaldı. Trabzonspor, bu sezon sahasında 13. haftadaki Adana Demirspor ile 19. haftadaki Antalyaspor maçlarını 5-0 kazanarak, son 5 sezondaki en farklı galibiyetlerine imza attı.

İLK BÜYÜK TAKIM SINAVI

Adana Demir, Trabzonspor maçını hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Bu sezon 5, geçen sezon da 3 maç olmak üzere toplam 8 Süper Lig maçı yöneten 32 yaşındaki genç hakem, ilk kez bir büyük takım maçında düdük çalacak. Taşkınsoy, Süper Lig'de 6 ay aradan sonra geçen hafta Kayseri- Kasımpaşa maçına atanmıştı.

5 OYUNCU KART SINIRINDA

Karadeniz devinde Adana Demir maçı öncesi 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Malheiro, Uğurcan Çakır, Ozan Tufan, Savic ve Vişça sarı kart görmeleri durumunda Alanyaspor sınavında görev yapamayacak.

TRABZONSPOR 22-6 ÖNDE

Trabzonspor ile Adana Demir, Süper Lig'de 38'inci kez karşı karşıya gelecek. 37 maçın 22'sini Fırtına, 6'sını Mavi Şimşek kazandı. 9 karşılaşma ise berabere bitti. Trabzonspor ligin ilk yarısında rakibini 5-0 yenmişti.

FATİH TEKKE ETKİSİ

Fatih Tekke, 35 günde Trendyol Süper Lig'de çıktığı 4 maçta 7 puan topladı ve Abdullah Avcı ile Şenol Güneş'in ardından Karadeniz devini yükselişe geçirmeyi başardı. Bugün de Adana Demirspor'u yenerek ileriye daha umutlu bakmak istiyor.

SADECE 3 KEZ MAĞLUP OLDU

Karadeniz devi, bu sezon Trendyol Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa'da toplam 21 iç saha karşılaşmanın 3'ünde mağlup oldu. Trabzon'da oynadığı 13 karşılaşmayı kazanan Karadeniz devi, 5 müsabakada da sahadan beraberlikle ayrıldı. İyi performans gösterdi.

4 EKSİK

Fırtına'da Adana Demir maçı öncesi 4 sakat var. Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Hüseyin, Draguş, Onuralp ve Serdar'ın forma giymesi beklenmiyor.

İŞTE ADANA DEMİRSPOR- TRABZONSPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Adana Demirspor: Vedat, Abdulsamet, Tolga, Arda, Tayfun, İzzet, Bünyamin, Burhan, Maestro, Salih, Ozan

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Okay, Batagov, Arif, Folcarelli, Lundstram, Visça, Cham, Sikan, Banza