Fatih Tekke'den Adana Demirspor maçı öncesi rotasyon açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Adana Demirspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Bordo mavililerin teknik direktörü Fatih Tekke mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER

Fatih Tekke: "Çok genç bir takım. Deneyimleri bizden az. Kalite farkı ortada ama sahadaki oyun bunu belirler. Hava biraz sıcak, gezmek için güzel ama oynamak için zor."

ROTASYON AÇIKLAMASI

"Önümüzdeki üç karşılaşmadan galibiyetle ayrılırsak, şimdiye kadar daha az süre alan oyuncularımı sahaya sürmeyi planlıyorum." ifadelerini kullandı.