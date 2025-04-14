Spor yazarları Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçını değerlendirdi
Son dakika Trabzonspor haberleri: Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (TS spor haberi)
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Fatih Tekke ile Trabzonspor'un oyunu da hızlandı. Dikine ve hızlı oyun, gelecek adına umut veriyor. Trabzonspor'da Zubkov, kısa sürede tribünlerin gönlünde taht kuran bir oyuncu oldu. Dün de maçın yıldızıydı. Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u etkili bir futbolla yenerek rahat bir nefes aldı. Trabzonspor iyi yolda. Bordo-mavili camianın, Fatih Tekke ve takımına daha fazla destek olması lazım.
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