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Haberler Trabzonspor Spor yazarları Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçını değerlendirdi

Spor yazarları Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçını değerlendirdi

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2025 Pazartesi 08:57
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Spor yazarları Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçını değerlendirdi

ZEKİ UZUNDURUKAN - FATİH TEKKE FARKI...

Maçtan önce Trabzonspor basketbolda şampiyonluk coşkusu ve sevinci yaşadı. Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde şampiyon olan Trabzonspor'u kutluyorum. Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, bizleri yıllar öncesine götürdü. Perreira ve Novak'lı döneme gittik. Dün Trabzonspor, sağ ve sol kanat organizasyonları ile bir anda skoru 2-0'a getirdi. İlk golde sağ kanattan Malheiro asistini yaptı; Zubkov harika bir plase ile ağları havalandırdı. İkinci golde ise tam bir Mustafa Eskihellaç resitali izledik. Mustafa orta alandan aldığı topla önüne Çaykur Rizesporlu oyuncuları geçti ve Zubkov'a jeneriklik bir pas verdi. Zubkov muhteşem bir golle bordo-mavilileri rahatlattı.

Spor yazarları Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçını değerlendirdi

Fatih Tekke geldikten sonra Trabzonspor, daha fazla hücum yapan, daha fazla hücumda çoğalan ve yürekli futbol oynayan bir takıma dönüştü. Bordo-mavililer, Çaykur Rizespor karşısında çok coşkulu bir futbol oynadı. Bunda Fatih Tekke'nin güçlü ve çok koşan oyuncularla sahaya çıkmasının rolü büyük oldu. Fatih hoca, son maçlarda kötü oynayan Mendy'yi yedeğe çekerek bence radikal bir karar aldı. Yerine görev verdiği Folcarelli'yi beğendim. Zeki bir oyuncu ve sahada duruşu ile güven veriyor. Aynı zamanda çok hızlı bir oyuncu Folcarelli. Sekiz maç sonra ilk 11'de çıkan Nwakaeme de etkili bir futbol ortaya koydu.

Spor yazarları Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçını değerlendirdi

Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçını kazanıp, kupaya odaklanmak istiyordu. Dün ilk yarıda oynadığı müthiş oyunla 3 puanı cebine koydu Trabzonspor. Maçın ilk yarısına golleri ile damga vuran Zubkov, 38'de karşı karşıya pozisyonda fantastik bir vuruş deneyince, bordo-mavililer 3. golden oldu. Fatih Tekke, sakatlanan Draguş'un yerine ikinci yarıya Cham ile başladı. İkinci yarıda da sürekli golü ve hücumu düşünen bir Trabzonspor vardı sahada.

Spor yazarları Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçını değerlendirdi

Fatih Tekke ile Trabzonspor'un oyunu da hızlandı. Dikine ve hızlı oyun, gelecek adına umut veriyor. Trabzonspor'da Zubkov, kısa sürede tribünlerin gönlünde taht kuran bir oyuncu oldu. Dün de maçın yıldızıydı. Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u etkili bir futbolla yenerek rahat bir nefes aldı. Trabzonspor iyi yolda. Bordo-mavili camianın, Fatih Tekke ve takımına daha fazla destek olması lazım.

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