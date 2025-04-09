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Haberler Trabzonspor Yenilginin şifreleri

Yenilginin şifreleri

Bordo mavili takım, pazar günü 4-1 mağlup olduğu Fenerbahçe maçında, 23’ü kendi sahasında olmak üzere toplam 66 defa top kaybı yaptı. Bireysel hatalar sonuca direkt etki etti

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2025 Çarşamba 06:50
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Yenilginin şifreleri

Fırtına'da Fenerbahçe derbisinde bireysel hatalar dikkat çekerken, savunma alarm verdi. Maç boyunca %52 oranında topa sahip olan Trabzonspor, bu üstünlüğü sahaya yansıtmakta zorlandı. Hücumda yalnızca 11 kez ceza sahasına girebilen bordo-mavililer, etkili pozisyon üretmekte yetersiz kaldı. İkili mücadelelerde de rakibine üstünlük kuramayan Karadeniz devi, bu alanda %46'lık başarı oranında kaldı. Fiziksel verilerde ise ilginç bir detay dikkat çekti. Trabzonspor, toplamda 119 bin 802 metre koşarak Fenerbahçe'yi geride bıraktı. Ancak bu koşuların büyük kısmı düşük tempoda gerçekleşti.

İKİ FARKLI TABLO

Karadeniz devi derbide 119.8 kilometre koşarak Fenerbahçe'nin 117.4 km'lik performansını geride bıraktı. Ama detaylar bu tabloyu tersine çeviriyor. Çünkü Trabzonspor'un yüksek şiddetli koşu (sprint) mesafesi Fenerbahçe'nin oldukça gerisinde kaldı. İkinci yarıda sarı lacivertliler 887 metre sprint atarken; Fırtına sadece 631 metre yüksek hızda koşabildi. Bordo mavililer ilk yarıda 963 metre sprint mesafesi kat ederken, Kanarya 886 metrede kalmıştı.

ESKİHELLAÇ GERİDE KALDI

Mustafa Eskihellaç, Fenerbahçe karşısında sahada en çok pozisyon değiştiren isimlerden biri oldu. Maç boyunca 8 bin 535 metre mesafe kat eden Eskihellaç, takım ortalamasının altında kalırken, sprint mesafesi ise sadece 288 metre oldu. Bu değer, sezon genelindeki ortalamasının (370 m) gerisinde kaldı.

SAVİC VE ZUBKOV FARKI

Savic ve Zubkov, takımın en fazla mesafe kat eden oyuncuları olurken, en çok top kaybı yapan isimler arasında da yer aldılar. Zubkov 12 top kaybı ile maçın bu alandaki en olumsuz ismi olurken, Banza ise hücum hattında etkisiz kaldı ve 8 top kaybıyla dikkat çekti.

SAVUNMA İÇİN ANALİZ

Alınan farklı mağlubiyetin ardından teknik heyetin, hem savunma organizasyonu hem de bireysel performanslar konusunda ciddi analiz yapması bekleniyor. Özellikle takım savunması konusunda yaşanan sıkıntıların giderilmesi için kalan sürede çalışmaların yoğunlaştırılması ve yenilen gollerdeki bireysel hataların en asgari düzeye indirilmesine çalışılacağı öğrenildi.

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