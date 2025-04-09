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Haberler Trabzonspor UEFA: Kahraman Çolak

UEFA: Kahraman Çolak

UEFA, Gençlik Ligi'nde İnter'i eleyerek yarı finale yükselen Trabzonspor'un file bekçisi Erol Can Çolak ile ilgili paylaşımda bulundu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2025 Çarşamba 06:50
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UEFA: Kahraman Çolak

UEFA, Gençlik Ligi'nde İnter'i eleyerek yarı finale yükselen Trabzonspor'un file bekçisi Erol Can Çolak ile ilgili paylaşımda bulundu. Karşılaşmanın kırılma anında yaptığı kurtarışla takımı ayakta tutan Erol Can için 'kahraman' denildi.

STAT BAŞVURUSUNA RET

Trabzonspor U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi'nin yarı finalinde 25 Nisan'da Salzburg ile İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan Colovray Sportcenter'da karşılaşacak. Bordo mavililer, küçük olan stadın değiştirilmesi için UEFA'ya başvuru yapmıştı. Ancak UEFA, şehirde uygun stat olmadığı için reddetti.

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