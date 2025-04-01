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Haberler Trabzonspor Trabzon’da tarihi gün

Trabzon’da tarihi gün

Trabzonspor U19 Takımı, Avrupa Gençlik Ligi çeyrek finalinde İnter’i ağırlıyor. Takımımızdan yeni bir destan bekliyoruz. Maç TRT Spor’da

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2025 Salı 06:50
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Trabzon’da tarihi gün

Trabzonspor U19 Takımı yeni bir destan peşinde. Tüm Türkiye'nin gururu olan bordo mavililer, bugün saat 18.00'de Avrupa Gençlik Ligi çeyrek finalinde İnter'i ağırlayacak. Temsilcimiz, yeni bir tarih yazarak Türkiye'ye bu kez de ilk kez yarı final gururu yaşatmak arzusunda. Son 32 turunda İtalyan devi Juventus'u 1-0 ile geçen ardından son 16 turunda bu kez İtalyan Atalanta'yı penaltı atışları ile deviren Trabzonspor, şimdi yine bir İtalyan devi İnter'i de saf dışı bırakmak arzusunda. Atalanta ile oynanan son 16 turu maçında sakat ve cezalılar nedeniyle rotasyon yapmak zorunda kalan U19 Teknik Sorumlusu Eyüp Saka, bu kez sahaya istediği kadroyu tam olarak sürecek. Çok sayıda scoutun da izleyeceği maçta Trabzonspor'u Inter'i de saf dışı bırakarak adını 4'lü final turuna yazdırmak istiyor. Karşılaşma TRT Spor ve UEFA.tv ekranlarından naklen yayınlanacak.

VIP HARİÇ ÜCRETSİZ

Trabzonspor U19 Takımı'nın, UEFA Gençlik Ligi Çeyrek Finali'nde İnter ile bugün oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı. Saat 18.00'de Papara Park'ta oynanacak maçın sadece VIP biletleri 500 ile 150 TL arasında satılıyor. Diğer tribünlere girişler ücretsiz olacak.

SALZBURG VEYA OLYMPIAKOS

Trabzonspor U19 bugün İnter'i elerse yarı finalde Salzburg- Olympiakos eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. UEFA Gençlik Ligi yarı final müsabakaları, 25 Nisan 2025'te İsviçre'nin Nyon kentinde tarafsız sahada oynanacak.

MEYDAN OKUMA

Başkan Ertuğrul Doğan, Trabzonspor U19 Takımı'nı eleyeceğini belirtti. Doğan, "Sahaya yüreğini koyan gençlerimiz, Trabzonspor'un sarsılmaz ruhunu, inancını, karakterini, cesaretini ve zekasını tüm dünyaya tekrar gösterdi. Şimdi önümüzde İnter U19 Takımı ile oynayacağımız yeni bir meydan okuma var" diye konuştu.

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