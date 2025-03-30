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Haberler Trabzonspor Spor yazarları Trabzonspor-Göztepe maçını değerlendirdi

Spor yazarları Trabzonspor-Göztepe maçını değerlendirdi

Trabzonspor, Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe'yi konuk etti. Bordo-mavililer bu mücadeleden 1-1'lik skorla beraberlikle ayrıldı. Fotomaç gazetesi yazarları, Trabzonspor-Göztepe maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2025 Pazar 09:50
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Spor yazarları Trabzonspor-Göztepe maçını değerlendirdi

ZEKİ UZUNDURUKAN - TRABZONSPOR'DA IŞIK GÖRDÜM!

Trabzonspor, Göztepe karşısında geriye düşene kadar kötü bir futbol ortaya koydu. Romulo'nun penaltı golü bordo mavilileri kendine getirdi. Santra ile gelen bir Trabzonspor golü izledik. Trabzonspor'un bu golünde Mustafa Eskihellaç'ın Messivari driplingini, Zubkov'un topun gelişine jeneriklik vuruşunu alkışlamak lazım.

Spor yazarları Trabzonspor-Göztepe maçını değerlendirdi

Bence idmanlarda bol bol tekrarı yapılmış bir golü izledik. Trabzonspor, skoru eşitledikten sonra ilk yarı bitene kadar harika bir futbol ortaya koydu. Bu harika futbol, Trabzonspor taraftarının uzun yıllardır özlemini çektiği bir futboldu.

Spor yazarları Trabzonspor-Göztepe maçını değerlendirdi

Peki bu dakikalarda (32 ile 45. dakikalarda) neleri doğru yaptı Trabzonspor! Hemen söyleyelim: Çok koştu, savaştı, kendini çok yordu, formalardan bardak dolusu ter aktı. Sahada futbolu ile rakibini ısıran bir Trabzonspor gözlemledik. Bu alışık olduğumuz bir durum değildi… Önde fazlasıyla çoğalan, hızlı top çeviren, dikine oynayan, adeta topu ile tüfeği ile rakibe saldıran oyuncular topluluğu gibiydi Trabzonspor.

Spor yazarları Trabzonspor-Göztepe maçını değerlendirdi

Bu dakikalarda izlediğimiz Trabzonspor, Fatih Tekke'nin elinin değdiği bir Trabzonspor'du. Ama Banza'nın yokluğunda Enis Destan ile galibiyeti getirecek bir gol bulamadı Fırtına! Enis Destan bir türlü kendini bulamıyor, geliştiremiyor. Fatih Tekke bence Enis Destan için son şans! Çok çok çok çalış Enis kardeşim!

Spor yazarları Trabzonspor-Göztepe maçını değerlendirdi

İkinci yarıda düşük tempo ile oynayan bir Trabzonspor vardı sahada. Fatih Tekke takıma ivme katabilmek için hamle üzerine hamleler yaptı. Ama giren oyuncuların Trabzonspor'a bir katkısı olmadı. Göztepe'de de eksik çoktu ama iyi bir futbol ortaya koydular. H H H
Kenarda maçın her salisesini yaşayan, en az futbolcuları kadar yorulan bir Fatih Tekke izledik.

Spor yazarları Trabzonspor-Göztepe maçını değerlendirdi

Fatih hocaya camianın sonsuz bir destek verip güvenmesi lazım. Çünkü dün Trabzonspor'da eksik çoktu. Ama oyunun bir bölümünde savaşan bir takım vardı sahada. Artık şunu biliyoruz ki Trabzonspor'un futbolu geriye değil, ileriye doğru yol alacak. Trabzonspor'da ışık gördüm ben!

Spor yazarları Trabzonspor-Göztepe maçını değerlendirdi

REHA KAPSAL - SABIR VE ZAMAN

Trabzonspor uzun bir aradan sonra aldığı deplasman galibiyeti ile moralleri ve öz güvenleri çok daha iyi bir durumda sahasında Göztepe karşısında maçın galibiyete yakın tarafı idi. Bir de buna rakibin bu sezon deplasmanda bir tek galibiyet aldığını düşünürsek net avantajlı taraf bordo-mavililerdi.

Spor yazarları Trabzonspor-Göztepe maçını değerlendirdi

Bir de buna iki sevgilinin Fatih hocanın ve taraftarın 20 yıl sonra tekrar bir araya gelmesinin enerjisi ile ilk yarı Trabzonspor'un üstünlüğü ile geçti. Topa sahip olarak oynamak isteyen oyun anlayışı ile savunmadan pas şablonları ile oynayıp hücum geçişleri yapmak istedi, buradan çalışılmış gol buldu ve goller kaçırdı.

Spor yazarları Trabzonspor-Göztepe maçını değerlendirdi

Zaman zaman da burada baskı yediğinde uzun toplarla direkt hücum yapmak istedi. Bu kurgu ilk yarı doğru bir şekilde işledi oyun ve pozisyon üstünlüğü bordo-mavililerde idi.

Spor yazarları Trabzonspor-Göztepe maçını değerlendirdi

İlk yarı ile ikinci yarı arasında gece ile gündüz kadar fark vardı. Etkisiz olan saha içi dağınıklığı üst seviyede idi. Saha içi organizasyonu yoktu bu da oyunu etkiledi. Fatih Tekke'ye biraz sabır ve zaman verirse bordo-mavili taraftarlar mutlaka başarılı olacaktır. Sikan şu an için yetersiz. Zubkov'da kalite var ama çok temposuz.

Spor yazarları Trabzonspor-Göztepe maçını değerlendirdi

Cham, Trabzon tarihinin belki de en yetersiz 10 numara oynayan oyuncusudur. Orta üçlüsü topa sahip oyun için yetersiz ve üretkenlikleri çok az. Trabzonspor'un en önemli eksiği mevkiinde oynayan oyunculardan istenilen rakip eksiltmesi ve atletizm.

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