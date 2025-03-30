Spor yazarları Trabzonspor-Göztepe maçını değerlendirdi
Trabzonspor, Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe'yi konuk etti. Bordo-mavililer bu mücadeleden 1-1'lik skorla beraberlikle ayrıldı. Fotomaç gazetesi yazarları, Trabzonspor-Göztepe maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Bu dakikalarda izlediğimiz Trabzonspor, Fatih Tekke'nin elinin değdiği bir Trabzonspor'du. Ama Banza'nın yokluğunda Enis Destan ile galibiyeti getirecek bir gol bulamadı Fırtına! Enis Destan bir türlü kendini bulamıyor, geliştiremiyor. Fatih Tekke bence Enis Destan için son şans! Çok çok çok çalış Enis kardeşim!
İkinci yarıda düşük tempo ile oynayan bir Trabzonspor vardı sahada. Fatih Tekke takıma ivme katabilmek için hamle üzerine hamleler yaptı. Ama giren oyuncuların Trabzonspor'a bir katkısı olmadı. Göztepe'de de eksik çoktu ama iyi bir futbol ortaya koydular. H H H
Kenarda maçın her salisesini yaşayan, en az futbolcuları kadar yorulan bir Fatih Tekke izledik.
Fatih hocaya camianın sonsuz bir destek verip güvenmesi lazım. Çünkü dün Trabzonspor'da eksik çoktu. Ama oyunun bir bölümünde savaşan bir takım vardı sahada. Artık şunu biliyoruz ki Trabzonspor'un futbolu geriye değil, ileriye doğru yol alacak. Trabzonspor'da ışık gördüm ben!
REHA KAPSAL - SABIR VE ZAMAN
Trabzonspor uzun bir aradan sonra aldığı deplasman galibiyeti ile moralleri ve öz güvenleri çok daha iyi bir durumda sahasında Göztepe karşısında maçın galibiyete yakın tarafı idi. Bir de buna rakibin bu sezon deplasmanda bir tek galibiyet aldığını düşünürsek net avantajlı taraf bordo-mavililerdi.
Bir de buna iki sevgilinin Fatih hocanın ve taraftarın 20 yıl sonra tekrar bir araya gelmesinin enerjisi ile ilk yarı Trabzonspor'un üstünlüğü ile geçti. Topa sahip olarak oynamak isteyen oyun anlayışı ile savunmadan pas şablonları ile oynayıp hücum geçişleri yapmak istedi, buradan çalışılmış gol buldu ve goller kaçırdı.
Zaman zaman da burada baskı yediğinde uzun toplarla direkt hücum yapmak istedi. Bu kurgu ilk yarı doğru bir şekilde işledi oyun ve pozisyon üstünlüğü bordo-mavililerde idi.
İlk yarı ile ikinci yarı arasında gece ile gündüz kadar fark vardı. Etkisiz olan saha içi dağınıklığı üst seviyede idi. Saha içi organizasyonu yoktu bu da oyunu etkiledi. Fatih Tekke'ye biraz sabır ve zaman verirse bordo-mavili taraftarlar mutlaka başarılı olacaktır. Sikan şu an için yetersiz. Zubkov'da kalite var ama çok temposuz.
Cham, Trabzon tarihinin belki de en yetersiz 10 numara oynayan oyuncusudur. Orta üçlüsü topa sahip oyun için yetersiz ve üretkenlikleri çok az. Trabzonspor'un en önemli eksiği mevkiinde oynayan oyunculardan istenilen rakip eksiltmesi ve atletizm.
DİĞER