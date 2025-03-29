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Haberler Trabzonspor Rekora yaklaşıyor

Rekora yaklaşıyor

Kaleci Uğurcan Çakır, Trendyol Süper Lig'de tarihi bir başarıya imza atmaya çok yakın. Trabzonspor'u kalesini 25 Kasım 2018'deki Fenerbahçe derbisiyle Onur'dan devralan 28 yaşındaki eldiven, her sezon en az 11 maçta kalesini kapatmayı başarıyor. 1.91 boyundaki yıldız, 2018-19'da 20 maçta 5, 2019-20'de 33 maçta 4, 2020-21'de 38 maçta 13, 2021-22'de 36 maçta 11, 2022-23'te 31 maçta 12, 2023-24'te ise 35 maçta 11 kez gol yemedi. Bu yıl 11 karşılaşmada geçit vermeyen Çakır, 2 kez daha kalesini kapatırsa 2020-21'deki rekorunu yakalayacak. Performansına baktığımızda yeni bir rekor kırarak tarihe geçmesi de muhtemel.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2025 Cumartesi 06:50
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Rekora yaklaşıyor
Kaleci Uğurcan Çakır, Trendyol Süper Lig'de tarihi bir başarıya imza atmaya çok yakın. Trabzonspor'u kalesini 25 Kasım 2018'deki Fenerbahçe derbisiyle Onur'dan devralan 28 yaşındaki eldiven, her sezon en az 11 maçta kalesini kapatmayı başarıyor. 1.91 boyundaki yıldız, 2018-19'da 20 maçta 5, 2019-20'de 33 maçta 4, 2020-21'de 38 maçta 13, 2021-22'de 36 maçta 11, 2022-23'te 31 maçta 12, 2023-24'te ise 35 maçta 11 kez gol yemedi. Bu yıl 11 karşılaşmada geçit vermeyen Çakır, 2 kez daha kalesini kapatırsa 2020-21'deki rekorunu yakalayacak. Performansına baktığımızda yeni bir rekor kırarak tarihe geçmesi de muhtemel.
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