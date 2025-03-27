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Trabzonspor'da hedef Bondarenko

Ukrayna basını, Fırtına’nın devre arasında alamadığı Artem Bondarenko için yeni teklif yapacağını duyurdu. 24 yaşındaki orta sahanın sözleşmesi 2028’de bitecek. İşte transfere dair son gelişmeler... TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2025 Perşembe 06:50
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Trabzonspor'da hedef Bondarenko

Fatıh tekke'nin gelmesiyle bambaşka bir havaya bürünen Trabzonspor, bir yandan da gelecek sezon için harekete geçmiş durumda. Yaz döneminde stoper Batagov ile başlayan Ukraynalı avı, ara transfer döneminde forvet Sikan ve sağ kanat Zubkov ile devam etmişti. Zorya Luhansk'tan Batagov'u 1.8 milyon euro'ya kadrosuna katan yönetim, Sikan ve Zubkov için Shakhtar Donetsk'e toplam 12 milyon euro ödedi. Karadeniz devinin ara dönemde yine Shakhtar'dan kadrosuna katmaya çalıştığı bir futbolcu daha vardı: Artem Bondarenko.

TAKİP DEVAM EDİYOR

24 yaşındaki 10 numara konusunda yönetim, 7 milyon euro seviyelerine çıkmıştı. Fakat Ukrayna ekibi, kış transferinde Bondarenko'nun yerini dolduramayacağı için 12 milyon euro'nun altına düşmemişti. Ayrıca Shakhtar Donetsk'in hocasının, Sikan ve Zubkov'un ardından bir başka yıldızının da ayrılmasına karşı çıkması, görüşmeleri tıkamıştı. Fırtına, Bondarenko'yu takibi sürdürüyor. Sözleşmesi 2028'de bitecek yıldızın market değeri 10 milyon euro.

ÇOK YÖNLÜ ORTA SAHA

UKRAYNA basını, Karadeniz devinin bu sezon 8'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere çıktığı 25 resmi maçta 8 gol, 2 asistlik skor katkısı veren 1.87 boyundaki futbolcu için sezon sonunda Shakhtar kulübüne yeniden teklif yapacağını duyurdu. Hem teknik heyet hem de izleme ekibinin tam not verdiği Artem Bondarenko, 10 numaranın yanı sıra merkez orta sahada 8 numara pozisyonunda da görev yapıyor. Sol ayaklı ve ortanın sağında da oynayabiliyor.

2028'DE SONA ERECEK

Güçlü fiziği ve teknik kapasitesiyle dikkat çeken Bondarenko, Shakhtar altyapısından yetişerek A takıma kadar yükseldi. 1.87 boyundaki futbolcu, bu sezon 24 maçta forma giyerek 8 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Asıl mevkisi 10 numara olan Ukraynalı oyuncu, merkez orta saha ve sağ kanatta da görev yapabiliyor. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan oyuncunun kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

RESMİ TEKLİF SUNULMUŞTU

Trabzonspor ara dönemde 4 oyuncu kadrosuna katmış ancak transfer etmeyi çok istediği Artem Bondarenko'yu ise alamamıştı. 24 yaşındaki 10 numara için kulüp tarihinin en yüksek bonservis bedeli olan 7 milyon euro'yu öneren yönetim, Shakhtar'ın 12 milyon euro'da diretmesi nedeniyle geri adım atmıştı.

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