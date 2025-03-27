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Haberler Trabzonspor Ben zirve için oynarım

Ben zirve için oynarım

Zubkov: Kariyerim boyunca hep zirve için oynadım ve bu beni mutlu eden bir şey. Trabzon’da da geleneği sürdürmek istiyorum. Burası büyük bir kulüp

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2025 Perşembe 06:50
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Ben zirve için oynarım

Ara transfer döneminde alınan Zubkov, Türkiye'deki yeni hayatını, Trabzonspor'a transferi ve adaptasyon sürecini kulüp dergisine anlattı. 28 yaşındaki yıldız, "Uzun bir süreç oldu. Menajerim Trabzonspor'un benimle ilgilendiğini söylediği anda hemen Batagov'a mesaj atıp kulüp, tesisler, sahalar hakkında her şeyi sordum. Daha önce de Trabzonspor'un büyük bir kulüp olduğunu duymuştum. Şampiyon olduklarını da biliyordum, bu da kulübün büyük hedefleri olduğunu gösteriyor. Kariyerim boyunca hep zirve için oynadım ve bu beni mutlu eden bir şey. Burada da bu geleneği sürdürmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

KEBAP VE BAKLAVA

Trabzon'daki ilk izlenimleriyle ilgili de konuşan Ukraynalı futbolcu, "Taraftarlar harika. Daha imza atmadan sevgilerini hissettirdiler. Sosyal medyada birçok mesaj aldım, böyle bir deneyimi daha önce yaşamamıştım. Şehir de çok güzel, doğası harika. İnsanlar çok içten ve misafirperver. Kebap ve baklava harika, biraz kilo almama sebep oldu ama dikkatli olmalıyım" diye konuştu.

AİLEM KİEV'DE VE ENDİŞELİYİM

Ukrayna'da yaşanan savaşın futbol hayatına etkisini anlatan Zubkov, "Ailem, eşim, anne, babam şu an Kiev'de. Bu yüzden her gün onlar için endişeleniyorum çünkü her gün Kiev'e veya başka bir şehre füze atılıyor. Bazen telefonumda bir alarm uygulaması var. Gergin oluyorsunuz, sürekli olarak, 'durum nasıl, iyiler mi yoksa değiller mi, otoparka/sığınağa mı iniyorlar?' gibi sorular soruyorsunuz. Şahsen bu zor bir durum, ancak bu, bizim halkımızı daha da güçlü kılıyor" diye konuştu.

PROFESYONEL DESTEK ALDIM

Skor üretemediği zamanlarında destek aldığını belirten Zubkov, " Bu durumla başa çıkmak için birkaç kez uzmanla çalıştım. İşler kötü gitse de yeniden başlayıp her zaman maksimumunuzu vermeniz gerekiyor. Zamanla her şey düzelecektir. O kötü günlerin beni etkilediği doğru ama profesyonel destek almak faydalı oldu" dedi.

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