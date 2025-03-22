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Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'dan Giorgi Kochorashvili gelişmesi! Son söz Fatih Tekke'de

TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'dan Giorgi Kochorashvili gelişmesi! Son söz Fatih Tekke'de

Trabzonspor, Levante forması giyen Giorgi Kochorashvili için resmi hamle yapacak. Değeri 4 milyon euro olan 1.78 boyundaki futbolcu ön libero ve orta sahada başarı ile görev yapıyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (TS transfer haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2025 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'dan Giorgi Kochorashvili gelişmesi! Son söz Fatih Tekke'de

Teknik direktör Fatih Tekke ve bordo mavili yönetim, önümüzdeki sezon yapılacak takviyeler için şimdiden harekete geçmiş durumda. Takımın eksik yönlerini gidermek için geniş bir liste üzerinde çalışan Karadeniz devinin hedefindeki isimlerden biri Giorgi Kochorashvili. İspanya 2. Lig ekibi Levante forması giyen 25 yaşındaki futbolcunun kulübü ile sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. Piyasa değeri 4 milyon euro alarak gözüken 1.78 boyundaki oyuncunun asıl mevkisi ön libero ama merkez orta sahada da görev yapabiliyor.

EURO 2024'TE COŞTU

Bordo mavili kurmayların defalarca izlettiği bu futbolcu ile ilgili Fatih Tekke'ye bilgi verileceği ve ardından harekete geçileceği dile getiriliyor. Tabii ki 47 yaşındaki hocanın onayına göre hareket edilecek. Gürcistan Milli Takımı'nın formasını 18 giyen ve 3 gol atan Kochorashvili, Tiflis doğumlu. 2019 yılında Gürcistan'dan İspanya'ya transfer olan futbolcu, her geçen gün market değerini artırdı. Bu sezon LaLiga2' de çıktığı 25 maçta 6 gol atan ve 4 asist yapan başarılı futbolcu EURO 2024'te Gürcistan formasıyla tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

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