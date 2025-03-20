Tekke, milli arada takımın oyun planını geliştirmek adına da kullanacak. 47 yaşındaki hocanın planlamasına göre, idmanlarda oyuncu analizlerinden rakip takım analizlerine kadar pek çok detay ele alınıyor. Ayrıca motivasyon arttırıcı çalışmalar, oyuncuların öz güvenlerini pekiştirecek özel psikolojik seanslar ve rahatlatma teknikleri de bu süreçte yer alacak.

TEKKE YOĞUN MESAİDE

Teknık direktör Fatih Tekke, milli ara sürecini en verimli şekilde değerlendirmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Tekke'nin öncelikli hedefi ise takımını, içinde bulunduğu durumdan çıkarmak ve daha iyi bir seviyeye taşımak.

FİZİKSEL VE PSİKOLOJİK

Fatih Tekke, oyuncularına 4 gün izin verirken, kendi ekibiyle birlikte Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yoğun bir hazırlık süreci geçiriyor. Bugün başlayacak olan Göztepe maçı hazırlıklarına yönelik antrenmanlarda, takımın fiziksel ve psikolojik olarak en iyi şekilde hazırlanması hedefleniyor.

SIRA GÖZTEPE'DE

Tekke'nin göreve başlamasının ardından Trabzonspor, Başakşehir karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetle moral buldu. Şimdi gözler, Trabzonspor'un sahasında oynayacağı Göztepe maçına çevrildi. Bordo-mavililer, bu karşılaşmayı kazanarak 9 sıradaki yerini yükseltmeyi ve üst sıralara tırmanışını sürdürmeyi planlıyor.

6. SIRAYA ÇIKABİLİR

Sezon boyunca puan sıralamasında 15. ile 8. basamak arasında gidip gelen Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde bu girdaptan çıkmayı amaçlıyor. Karadeniz devi, 29. haftada 6. sıraya yükselme şansını da elde edebilir. Fırtına, Göztepe karşısında alacağı galibiyetle 37 puanla 7. sıradaki rakibini sollayabilir.