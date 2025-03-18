Trabzon takımları şov yaptı

SEBAT GENÇLİK SPOR

Teknik direktör Adem Çak yönetimindeki Sebat Gençlik Spor konuk ettiği Turgutluspor'u 4-2 mağlup ederek Mardin 1969 Spor'dan liderliği geri aldı. TFF 3. Lig'in 51 puan ile lideri olan Sebat Gençlik Spor şehre yeni bir heyecan katmış durumda. Muhtemeldir ki sezon sonuna kadar şampiyonluk yarışını sürdürecek olan Sebat Gençlik Spor gelecek sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek.

1461 TRABZON FK

YENILENME sezonu olarak çıktığı sezonda kötü bir ilk yarı geçirmesine rağmen ligin ikinci devresinde şaha kalkan 1461 Trabzon FK sahasında konuk ettiği Karaköprü Belediyespor'u 1-0 mağlup ederek Play-Off potasına bir adım daha yaklaştı. 1461 Trabzon'un önümüzdeki hafta sahasında İskenderunspor'u konuk edeceği karşılaşma onlar için ligin geri kalanında belirleyici olacak. Zira takımın 33 puanı bulunuyor ve Play- Off ile mesafe yalnızca 9 puan.

AMPUTE TAKIMI DA GALİP GELDİ

TRABZON Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı, ligin önemli karşılaşmalarından birinde Gebze Bld ile karşı karşıya geldi. Faroz Sahası'nda oynanan mücadelede bordo-mavililer, rakibini 1-0 mağlup ederek haftayı üç puanla kapattı. Başkan Ahmet Metin Genç'in de takip ettiği mücadelede Trabzon ekibi, taraftarının desteğini arkasına alarak kritik bir galibiyete imza attı.

TRABZONSPOR U19

Onları artık yalnızca Trabzon ve Türkiye değil dünya konuşuyor. UEFA Gençlik Ligi'nde çeyrek finale yükselerek İnter ile eşleşen Trabzonspor, ligin milli ara öncesi mücadelesinde ise Samsunspor'u 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Teknik Direktör Eyüp Saka yönetimindeki 59 puanlı Trabzonspor hem milli takıma birçok futbolcu gönderdi hem de 1 Nisan'da Papara Park Stadı'nda konuk edeceği İnter maçına odaklandı. Şüphesiz ki bordo mavili taraftarlar başarıyı ödüllendirecek ve karşılaşma kapalı gişeye yakın olacak.

TRABZONSPOR U15 TAKIMI: 4-1

Trabzonspor'un U15 Takımı sahasında Samsunspor'u 4-1 ile gecti. Bordo mavililer bu sonuc ile puanını 60'a yukseltti ve ligin zirvesinde konumlandı. En yakın takipcisi Sivasspor ile arasında neredeyse 3 maclık bir fark olan Trabzonspor muhtemeldir ki bu yaş kategorisinde de sezonu şampiyonluk yaşayarak tamamlayacak.

TRABZONSPOR U16 FARK ATTI: 8-1

Karadeniz devinin U16 Takımı ise Tokat Belediye Plevnespor'u 8-1 mağlup etti. Trabzonspor bu sonuç ile puanını 37'ye yükselterek ligin ikinci sırasında konumlandı. Trabzonspor'un U16 Takımı da diğer yaş kategorileri gibi şampiyonlukta ısrarcı. Liderlik koltuğunda ise Sivasspor oturuyor. Trabzonspor bu ligde de 50 gol barajını geçme başarısı gösterdi.