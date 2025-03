Cesur Trabzonspor

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke oldu. Dün öğle saatlerinde Trabzon'a inen Tekke'yi kalabalık bir taraftar topluluğu karşıladı. Ardından imza töreni için stada geçildi. Papara Park'ta düzenlenen imza törenine Başkan Yardımcısı Serkan Kılıç ve bordo-mavililerin efsane teknik direktörü Şenol Güneş de katıldı. Teknik direktörlük görevine başlayan Fatih Tekke, törende duygularını şu sözlerle ifade etti: "Yönetime, Şenol hocaya ve taraftarlara teşekkürler. Zor bir durum gibi gözüküyor ama kolay şeyler çok bana göre değil açıkçası. Hayırlı ve uğurlu olsun. Yolumuz uzun. Bir an önce çalışmaya başlamak istiyorum. Düzeltmemiz gereken işler var. Hepimiz için hayırlı olsun."

GERÇEKÇİ OLMAK GEREKİYOR

Trabzonspor'un mevcut durumunu değerlendiren Tekke, hedefleri hakkında konuştu: "Ligin durumu ortada. Şu an Avrupa hedefi var, bu da kupadan geçiyor. Sıralamada belki ama gerçekçi olmak lazım. Kupa birinci hedef. Önce normalleşmemiz lazım, sonra da kupa. Bu sene yakalayabileceğimiz hedef bu görünüyor. Kaybedecek bir dakikamız bile yok. Bu durumdan hep birlikte çıkacağız. Yumruk olmamız gerek." Göreve büyük bir heyecanla başladığını belirten Tekke, "Trabzonspor'un menfaati doğrultusunda gerçekçi olacağız. Yenilirsek ben ve teknik ekibim yenilecek. Kazanırsak, hep beraber kazanacağız. Çok ciddi uykusuzum ama inanılmaz heyecanım var" dedi.

EFSANELER BİR ARADA

Başkan Yardımcısı Serkan Kılıç, Trabzonspor'a mal olmuş iki isimli birlikte olduklarını belirterek, "Belirli bir zaman içerisinde, bazı zamanlarda süreçler yaşadık. Şimdi birlik ve beraberlik içerisinde bir süreç başlayacak. İnşallah herkes için hayırlı olur düşüncesi içerisindeyiz. Yeni sayfalar açmak için buradayız. Taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Yabancı değil, Trabzonspor'un kaptanını, öz evladını aldık geldik" ifadelerini kullandı.

BİZ TOPU NEREDE OYNAYACAĞIZ

Taraftarların oyuna dair farklı beklentileri olduğunu esprili bir dile getiren Fatih Tekke, şunları söyledi: "Uçakta gelirken amcalardan biri 'Allah aşkına öne oynama', biri 'Allah aşkına yana oynama', biri 'Allah aşkına geriye oynama' diyor. Biz bu topu nereye oynayacağız? (Gülerek)"

NET BİR OYUN OYNAYACAĞIZ

Teknik direktörlük kariyerini değerlendiren Tekke, şu açıklamaları yaptı: "10-11 yıldır teknik adamlıkla ilgileniyorum. Her an kendini yenilemeye çalışan, öğrenmeye çalışan ve bu konuda da ısrar eden biriyim. Türkiye koşullarında kupamız olmadı ama yaptığımız çok değerli şeyler var. İlgilenenler biliyor. Herkesin bir bakış açısı var. Ben hep şöyle hayal ettim: Oyun, spontane oynanmamalı. Her şeyiyle belirgin bir oyun oynamalıyız. Şenol hocadan yardım her zaman olacak inşallah. Oyuna bakışımı kulübe ve camiama inşallah anlatacağımı düşünüyorum."

HAYALCİ DEĞİL GERÇEKÇİ

Taraftar sevgisinin kendisi için önemli olduğunu belirten Fatih Tekke, şu açıklamayı yaptı: "Şenol hocadan takımın durumu hakkında bilgi alacağım. Taraftarların, evimin insanının kalbini kırmaktansa hiç buraya gelmem daha iyi. Bana olan sevgiyi zedelemek istemem. O sevgi beni ayakta tutuyor. Cesur bir futbol oynayan takım ne kadar sürede olursa, onun için uğraşacağız. Hayalci değil, gerçekçi."

EFSANE TEKKE FORMALARI SATIŞTA

Trabzonspor'da futbolculuk döneminde 9 numaralı formayla efsaneleşen Fatih Tekke'nin ismi, taraftarlar için anlamlı bir jestle yeniden gündeme geldi. Kulüp, Tekke'nin 9 numaralı formasını TS Club mağazalarında satışa sundu.

ZENİT'TE UEFA KUPASI'NI KALDIRDI

Trabzonspor A Takımı forması giymeye 1994-95 sezonunda başlayarak milli takıma yükselen Fatih Tekke, 2004-05 sezonunda 31 kez fileleri havalandırarak gol kralı oldu. Tekke, Zenit'te 2007-08 sezonu lig şampiyonluğu yaşadı ve finalde Rangers takımını yenen Rus ekibiyle UEFA Kupası'nı kaldırdı. Teknik direktörlük kariyerine Kayseri Erciyesspor'da başlayan 47 yaşındaki Tekke, Boluspor, Manisaspor, Denizlispor, İstanbulspor, Bursaspor ve Alanyaspor'da görev yaptı.

BEŞİKTAŞ FORMASIYLA 'TRABZONSPOR' DEDİ

Tekke 1 Eylül 2010 tarihinde Beşiktaş'a imza atmıştı. İmza töreninde üzerinde siyah-beyazlı forma varken, "Açık konuşmak lazım. Evet doğrudur, ben Trabzonsporluyum ama bu takım için elimden geleni yapacağım" demişti.

RUSYA'DA DA HABER

Fatih Tekke'nin imza atması Rusya basınında da haberleştirildi. Haberde, "Fatih Tekke, 2006- 09 yılları arasında Zenit forması giydi. Rus ekibiyle birlikte lig şampiyonluğu, Rusya Kupası, Süper Kupa ve iki kez Rusya Süper Kupası kazandı. Artık eski takımı Trabzonspor'un hocası" denildi.