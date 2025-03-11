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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan taraftara açık antrenman müjdesi!

Trabzonspor'dan taraftara açık antrenman müjdesi!

Trabzonspor taraftarlarına güzel bir haber verdi. Bordo-mavili kulüp yarın gerçekleştirilecek antrenmanın ilk 20 dakikasının taraftarlara açık olacağını duyurdu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2025 Salı 18:12
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Trabzonspor'dan taraftara açık antrenman müjdesi!

Trabzonspor taraftarlarına güzel bir haber verdi. Bordo-mavili kulüp yarın gerçekleştirilecek antrenmanın ilk 20 dakikasının taraftarlara açık olacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yarın (Çarşamba) saat 14.45'te, Teknik Direktörümüz Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştireceğimiz antrenmanın ilk 20 dakikası taraftarlarımıza açık olacaktır. Tüm taraftarlarımız davetlidir" ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor taraftarları bu fırsatla takımlarını yakından izleme şansı yakalayacak.

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