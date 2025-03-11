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Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR HABERLERİ | Fatih Tekke'nin geliş saati değişti!

TRABZONSPOR HABERLERİ | Fatih Tekke'nin geliş saati değişti!

Trabzonspor'un Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük koltuğu için düşündüğü Fatih Tekke'nin Trabzon'a geliş saati değişti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2025 Salı 10:28 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2025 Salı 10:41
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TRABZONSPOR HABERLERİ | Fatih Tekke'nin geliş saati değişti!

Trabzonspor Kulübü, teknik direktörlük görevi için Fatih Tekke ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörlük görevi için görüşmelere başladığımız Fatih Tekke, başkan yardımcımız Serkan Kılıç ile birlikte yarın (11 Mart Salı) sabah saatlerinde Trabzon'da olacaktır." ifadelerine yer verilmişti.

GELİŞ SAATİ DEĞİŞTİ

Belirtilenlere göre Fatih Tekke'nin 11:00 olması beklenen geliş saati değişti. Tekke, 11 Mart Salı günü saat 12.30'da görüşmeler için Trabzon'da olacak. İşte detaylar...

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