TRABZONSPOR HABERLERİ | Fatih Tekke'nin geliş saati değişti!

Trabzonspor Kulübü, teknik direktörlük görevi için Fatih Tekke ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörlük görevi için görüşmelere başladığımız Fatih Tekke, başkan yardımcımız Serkan Kılıç ile birlikte yarın (11 Mart Salı) sabah saatlerinde Trabzon'da olacaktır." ifadelerine yer verilmişti.

GELİŞ SAATİ DEĞİŞTİ

Belirtilenlere göre Fatih Tekke'nin 11:00 olması beklenen geliş saati değişti. Tekke, 11 Mart Salı günü saat 12.30'da görüşmeler için Trabzon'da olacak. İşte detaylar...