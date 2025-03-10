Fatih Tekke KİMDİR? Kaç yaşında ve nereli? Fatih Tekke hangi takımları çalıştırdı?

Attığı goller ve kariyeri ile Türk futboluna damga vuran Fatih Tekke, teknik direktörlük kariyeriyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Birçok takımı çalıştıran ve başarılı sonuçlara da imza atan genç çalıştırıcı hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler, arama motorlarına soru sormaya devam ediyor. Peki, Fatih Tekke kimdir, kaç yaşında ve nereli? Fatih Tekke hangi takımları çalıştırdı? Detaylar haberimizde...

FATİH TEKKE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Fatih Tekke 9 Eylül 1977 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi. Trabzonspor altyapısında futbol kariyerine başlayan Tekke, kariyerinde Altay, Gaziantepspor, Zenit, Rubin Kazan, Beşiktaş, Ankaragücü ve Orduspor gibi takımlarda forma giydi.

FATİH TEKKE HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Dikkat çeken futbol kariyerinin ardından teknik direktör olarak görevine devam eden Fatih Tekke önemli başarılara imza attı. İşte, Fatih Tekke'nin çalıştırdığı takımlar:

-Türkiye A2 (Yardımcı Antrenör)

-Kayseri Erciyesspor

-Boluspor

-Manisaspor

-Denizlispor

-İstanbulspor

-Bursaspor

-Denizlispor

-Alanyaspor

FATİH TEKKE İSTATİSTİKLERİ

Teknik Direktörlük kariyeri boyunca genellikle 4-2-3-1' dizilişini tercih eden Fatih Tekke istatistikleri ile dikkatleri üzerine çekiyor. Son olarak Alanyaspor teknik direktörü olarak görev yapan 47 yaşındaki çalıştırıcı, en yüksek puan ortalamasını ise 2020 yılında İstanbulspor ile gerçekleştirdi. İstanbul ekibiyle 46 maça çıkan Fatih Tekke 1.54 maç başı puan ortalamasıyla sezonu tamamladı.