Trabzonspor-Atakaş Hatayspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig canlı anlatım

Trabzonspor-Atakaş Hatayspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz hafta Konyaspor deplasmanında son dakikada penaltıdan yediği golle 1-0 kaybeden bordo-mavililer, evinde oynadığı maçta çıkış arıyor. Kümede kalma mücadelesi veren rakibi karşısında hata yapmak istemeyen Fırtına, bu sezon evinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Ligde oynadığı 24 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan Trabzonspor 32 puanla 9. sırada yer alıyor. Ligde oynadığı 24 karşılaşmanın sadece 2'sini kazanan Hatayspor ise kötü gidişe dur demek istiyor. Murat Şahin yönetiminde 13 puanla, küme kalma yolunda kritik viraja giren deplasman takımı, zorlu deplasmandan puan ya da puanlar almanın hesaplarını yapıyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Lundstram, Batagov, Arif, Okay, Mendy, Zubkov, Visca, Sikan, Banza

Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kerim, Kilava, Calvo, Cemali, Matondo, Görkem, Abdulkadir, Boutobba, Fernandes, Aboubakar

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TRABZONSPOR-ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Trabzonspor-Atakaş Hatayspor maçı 8 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da başladı.

TRABZONSPOR-ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Papara Park'ta oynanan Trabzonspor-Hatayspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.