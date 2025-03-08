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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'un 2 penaltısına VAR engeli! İşte o pozisyonlar

Trabzonspor'un 2 penaltısına VAR engeli! İşte o pozisyonlar

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk eden Trabzonspor, mücadelenin 27. ve 49. dakikasında penaltı kazandı ancak VAR uyarısı sonrası iki penaltı da iptal edildi. İşte o pozisyonlar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2025 Cumartesi 21:09 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2025 Cumartesi 22:09
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Trabzonspor'un 2 penaltısına VAR engeli! İşte o pozisyonlar

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile Atakaş Hatayspor, Papara Park'ta karşı karşıya geldi.

Bordo-mavililer, mücadelenin 27. dakikasında penaltı kazandı. Hakem Alper Akarsu, Kilama'nın ceza sahası içerisinde elle oynadığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

Akarsu, VAR incelemesi sonrası topun oyuncunun vücudundan sekerek elle temas etmesi nedeniyle penaltıyı iptal etti.

İŞTE O POZİSYON

Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.

TRABZONSPOR'UN PENALTISI BİR KEZ DAHA İPTAL EDİLDİ

Karşılaşmanın 49. dakikasında Trabzonspor bir kez daha penaltı kazandı ve ev sahibi takımın gol umutları arttı. Ancak maçın hakemi Alper Akarsu VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu incelemek için ekran başına gitti.

Hakem Akarsu, ekranda pozisyonu izledikten sonra penaltı kararını iptal etti.

İŞTE O POZİSYON

Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.

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