Sakatlık ve cezalı raporu

Karadeniz devinde kritik maç öncesi sakat ve cezalı oyuncuların fazla oluşu teknik heyet ve futbolseverleri düşündürüyor. Bordo mavili takım, buna rağmen saha ve seyirci avantajını kullanarak Atakaş Hatayspor'u puansız göndermekte kararlı.

5 SAKAT, 1 BELİRSİZ OYUNCU

Sakatlıkları devam eden Nwakaeme, Cihan Çanak ve son oynanan Konyaspor maçında sakatlanan Savic ve Banza ile yorgunluğa bağlı kas zedelenmesi yaşayan Malheiro'nun Hatayspor karşısında forma giymeleri beklenmiyor. Folcarelli'nin de tedavisi sürerken, sakatlıkları geçen Enis ve Draguş'un kadroda olması bekleniyor.

SARI KART ALARMI

Hatayspor maçı öncesi Ozan Tufan, Uğurcan Çakır, Banza, Lundstram, Okay Yokuşlu ve Vişça sarı kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncular bugün kart görmeleri halinde gelecek hafta Başakşehir sınavında forma giyemeyecek.

YİNE DEĞİŞİYOR

Stoperde Savic'in forma giymemesi halinde Şenol Güneş, bu bölgede Lundstram'ı görevlendirmeyi planlıyor. Sağ bekte Malheiro'nun yerine ise Ozan'ı düşünen Güneş, forvette de Banza'nın yerine Sikan'ı oynatacak. Bu arada sakatlığı geçen Zubkov'un da ilk 11'de görev alması Cham'ın tekrar kulübeye dönmesi bekleniyor. Sol bekte ise cezalı Mustafa Eskihellaç'ın yerine Arif Boşluk görev yapacak.