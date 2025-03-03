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Haberler Trabzonspor Tümosan Konyaspor 1-0 Trabzonspor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Tümosan Konyaspor 1-0 Trabzonspor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Tümosan Konyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Heyecan dolu karşılaşmayı ev sahibi Tümosan Konyaspor 90+10. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2025 Pazartesi 18:06 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2025 Pazartesi 18:41
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Tümosan Konyaspor 1-0 Trabzonspor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Tümosan Konyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Tümosan Konyaspor 1-0 kazandı.

Tümosan Konyaspor'a 3 puanı getiren golü 90+10. dakikada Umut Nayir kaydetti.

Tümosan Konyaspor ise puanını 28 yaptı.

Trabzonspor ise 32 puanda kaldı.

Bordo mavililer deplasmandaki galibiyet hasretini sürdürdü. Fırtına bu sezon ligde oynadığı 12. maçta galip gelemedi.

GÜNEŞ İLE GALİBİYET YOK

Trabzonspor, 5. kez göreve getirdiği teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde deplasman galibiyeti yaşayamadı.

Şenol Güneş ile bu sezon 10 dış saha maçı oynayan bordo-mavililer, bu müsabakalarda 3 beraberlik ve 7 mağlubiyetle sadece 3 puan toplayabildi.

Bordo-mavililer, Güneş yönetiminde Gaziantep FK ve Bellona Kayserispor ile 0-0, Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalırken, Göztepe, Corendon Alanyaspor, Reeder Samsunspor ve Beşiktaş'a 2-1, Çaykur Rizespor'a 3-1, Galatasaray'a 4-3, TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 yenildi.

Karadeniz ekibi, ligin ilk haftasında Abdullah Avcı yönetiminde Net Global Sivasspor ve bir sonraki dış saha maçında ikas Eyüpspor ile geçici olarak takımın başında sahaya çıkan futbol genel direktörü İhsan Derelioğlu yönetiminde 0-0 berabere kalmıştı.

MAÇTAN DAKİKALAR

18'inci dakikada sol kanattan gelişen atakta Yusuf Erdoğan ortasını yaptı. Kramer'in kafa vuruşunda top direkten oyun alanına döndü.

28'inci dakikada Konyasporlu oyuncuların çıkarken kaptırdıkları topla ceza alanına giren Visca'nın şutu kalecide kaldı.

50'nci dakikada Prip'in ceza alanına uzak mesafeden sert şutunu kaleci Uğurcan kornere çeldi.

60'ıncı dakikada Visca'nın ortasında ceza sahası içinde topa yükselen Ozan Tufan'ın kafa vuruşunu kaleci uzaklaştırdı.

89'uncu dakikada Ozan Tufan'ın ceza alanı sağ çaprazından yerden sert şutunu kaleci kontrol etti.

90+9'uncu dakikada ev sahibi ekip penaltı kazandı. Meşin yuvarlak ceza sahası içinde. Lundstram'ın eline çarptı. Oyunu devam ettiren Ozan Ergün, VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

90+10'uncu dakikada Umut Nayır, penaltı atışını gole çevirdi: 1-0.

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