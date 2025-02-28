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Haberler Trabzonspor Kupada müthiş katkı

Kupada müthiş katkı

Bordo-mavili takımın kupada attığı 10 golün 8'i farklı oyuncular tarafından geldi. Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda oynadığı 3 maç sonucunda topladığı 7 puanla zirvede yer aldı. Fırtına, attığı 10 golün yanında kalesinde 4 gol gördü. Bordomavililerin bulduğu 10 golde ilginç bir istatistik ortaya çıktı. 10 golün 8'i farklı isimlerden geldi. Vişça ve Banza; ikişer gol atarken, diğer 6 golü Nwakaeme, Batagov, Enis Destan, Lundstram, Mendy ve Cham kaydetti. Trabzonspor'un ligde oynadığı 23 maçta ise 13 farklı oyuncu gol katkısında bulundu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2025 Cuma 06:50
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Kupada müthiş katkı
Bordo-mavili takımın kupada attığı 10 golün 8'i farklı oyuncular tarafından geldi. Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda oynadığı 3 maç sonucunda topladığı 7 puanla zirvede yer aldı. Fırtına, attığı 10 golün yanında kalesinde 4 gol gördü. Bordomavililerin bulduğu 10 golde ilginç bir istatistik ortaya çıktı. 10 golün 8'i farklı isimlerden geldi. Vişça ve Banza; ikişer gol atarken, diğer 6 golü Nwakaeme, Batagov, Enis Destan, Lundstram, Mendy ve Cham kaydetti. Trabzonspor'un ligde oynadığı 23 maçta ise 13 farklı oyuncu gol katkısında bulundu.
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