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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da tek hedef galibiyet! İşte Trabzonspor'un Gaziantep FK maçı 11'i

Trabzonspor'da tek hedef galibiyet! İşte Trabzonspor'un Gaziantep FK maçı 11'i

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Bordo-mavililerde Şenol Güneş yönetiminde tek hedef bu maçtan galibiyetle ayrılmak. İşte kritik mücadele öncesi tüm detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2025 Pazar 06:50
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Trabzonspor'da tek hedef galibiyet! İşte Trabzonspor'un Gaziantep FK maçı 11'i

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Bordo mavili takım bugün Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Geçtiğimiz hafta 1-0 öne geçtiği derbide Beşiktaş'a 2-1 kaybeden Fırtına, mutlak galip gelerek üst sıralara doğru tırmanışa geçmek istiyor. Hafta içerisinde bu maçın önemini talebelerine anlatan teknik direktör Şenol Güneş hem oyuncu grubunda hem de oyun planında yapacağı bazı değişikliklerle Gaziantep FK'yı devirmeyi planlıyor. Fırtına'nın en önemli silahı Simon Banza. 28 yaşındaki forveti daha fazla topla buluşturacak bir oyun planına geçiş yapmak isteyen Güneş, sağ kanatta ise Vişça'nın yerine yeni transfer Oleksandr Zubkov ile maça başlayabilir.

CHAM'A: ARTIK SORUMLULUK AL

Nwakaeme'nin yokluğunda sol kanatta ise yine yeni transfer Sikan'ın görev yapması bekleniyor. Tim Jabol-Folcarelli'nin şok sakatlığı ise orta sahada düşünülen oyun planında bazı değişikliklere sebep olacak. Güneş, Ozan Tufan'ın yerine uzun bir sakatlık sürecinden sonra sahalara dönmeye hazırlanan Okay Yokuşlu'ya ilk 11'de görev verebilir. Güneş, ofansif orta sahada görevlendireceği Muhammed Cham'ı Banza'ya daha yakın oynaması ve daha çok şut tehdidi oluşturması konusunda uyardı. Karadeniz devi, bugüne kadar hiç yenilmediği rakibini bugün de eli boş göndererek tırmanışa geçmenin ilk adımını atmak istiyor.

BUGÜNE DEK HİÇ YENİLMEDİ

Trendyol Süper Lig'de bugün sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Trabzonspor, rakibi karşısında bugüne dek hiç yenilmedi. Bordo-mavili ekip, Süper Lig'de 6. sezonunu geçiren Gaziantep temsilcisi ile 12. karşılaşmasına çıkacak. Bugüne dek oynanan 11 maçın 7'sini Trabzonspor kazandı, 4 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Trabzonspor, bu periyotta 23 gol atarken, kalesinde 8 gol gördü.

SAHASINDA PUAN VERMEDİ

Bordo mavili takım, Gaziantep FK karşısında sahasında rakibine puan şansı tanımadı. Fırtına, 2019-2020 sezonunda 4-1, 2020-21'de 1-0, 2021-22'de 3-0, 2022- 23'te 3-2, geçen sezon da 4-2'lik galibiyetlerle sahasından ayrılmayı başardı. Karadeniz devi bu periyotta fileleri 15 kez sarsarken, kalesinde 5 gol gördü.

DEPLASMAN MAÇLARI

Fırtına, Gaziantep temsilcisiyle deplasmanda oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Dış sahada 3 gol yedi, 8 gol atmayı başardı. İki takım arasında ligin ilk yarısında Gaziantep'te oynanan karşılaşma 0-0 sonuçlanmıştı.

İSTİKRAR SORUNU

Karadenız devi, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde oynadığı 20 lig mücadelesinde 7 galibiyet, 6 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı ve sadece 27 puan topladı. Tecrübeli hoca, birçok istatistikte kariyerinin en kötü dönemini yaşıyor.

6 OYUNCU SINIRDA

Bordo-mavili takımda tam 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Lundstram, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Uğurcan Çakır, Simon Banza ve Mustafa Eskihellaç bugün sarı kart görmeleri durumunda ligdeki Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

NWAKAEME YİNE YOK

Eyüpspor maçında sakatlanan, Beşiktaş derbisinde forma giyemeyen Nwakaeme, hafta içinde bazı idmanlara katılmıştı. Ancak ağrıları geçmeyince dinlenmeye alınmıştı. Nijeryalı sol kanadın Gaziantep FK maçında oynaması da riskli bulundu.

DIŞ SAHADA BÜYÜK KâBUS

Karadeniz devi, bu sezon Trendyol Süper Lig'de dış sahada oynadığı 11 maçta galibiyet alamazken, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyetle sıfır çekti. Bu sonuçlarla dış sahadaki kötü performans, takımın ligdeki hedeflerine ulaşmasını zorlaştırıyor.

EVDE BİR BAŞKA OYNUYOR

Deplasmanda kâbus yaşayan Karadeniz devi, evinde ise bir başka. Bordo mavililer, Papara Park'ta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyetle 24 puan toplayarak iç sahada adeta bir güç gösterisi yaptı. Karadeniz devinin toplamda kazandığı 29 puanın 24'ü evinden, sadece 5 puanı ise deplasmandan geldi. Papara Park'taki puan ortalaması 2.18, dışarda ise 0.33.

FIRTINA 9-0 ÜSTÜN

İki takım geride kalan 11'i Süper Lig 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere 14 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda bordo-mavililerin galibiyetlerde 9-0 üstünlüğü bulunurken, 5 karşılaşma ise beraberlikle sona erdi. Fırtına, bu maçlarda Gaziantep FK kalesine 30 gol atarken, kalesinde ise 12 gol gördü.

G.ANTEP 10. SIRADA

Bordo mavili takım, geçtiğimiz hafta deplasmanda Beşiktaş karşısında alınan mağlubiyeti unutmak ve sahasında yeniden kazanmak istiyor. Karadeniz devi 29 puanla 9'uncu sırada yer alıyor. Aynı puanla ve averajla 10'uncu sırada yer alan Gaziantep FK ise deplasmandan puan ya da puanlarla dönmek istiyor.

İŞTE TRABZONSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ:

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Mendy, Okan, Zubkov, Cham, Sikan, Banza

Gaziantep FK: Dioduis, Arda, Viana, Husic, Kozlowksi, Lungoyi, Sorescu, Ndiaye, Maxim, Halil, Okereke

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