Trabzonspor 3-2 Gaziantep FK (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 25. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK'yı konuk etti.

Bordo mavililer, rakibini 3-2 mağlup etti.

Trabzonspor'un gollerini Banza (2) ve Visca kaydetti.

Konuk ekibin golleri ise Semih Güler ve Maxim'in penaltısıyla geldi.

Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 32'e yükseltti.

Gaziantep FK ise 29 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki maçta Trabzonspor, Gaziantep FK karşısında ilk yarı 2-0 önde tamamladı.

13. dakikada Husic'in uzun pasıyla savunmanın arkasında topla buluşarak kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalan Sorescu'nun şutunda, meşin yuvarlak Uğurcan'dan döndü. Daha sonra savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

20. dakikada Banza'nın topuk pasıyla ceza alanı içinde Lundstram, rakiplerinden sıyrılarak kaleci Burak Bozan ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Burak sol tarafına yatarak topu kontrolü etti.

27. dakikada Visca'nın pasıyla ceza alanına doğru hareketlenen Zubkov'un aşırtmak istediği top kaleci Burak Bozan'da kaldı.

33. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın soldan ortasında, ceza alanı içinde Sikan'ın kafa vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.

45. dakikada Okereke'nin ceza alanı sağ çaprazından şutunda, top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

45+2. dakikada Trabzonspor 1-0 öne geçti. Zubkov'un soldan kullandığı serbest vuruşta, ceza alanı içinde Batagov'un indirdiği topu altıpas içindeki Banza filelere gönderdi.

45+6. dakikada Trabzonspor bir gol daha buldu. Zubkov'un sağ taraftan kullandığı serbest atışta, ceza yayı üzerinden Visca'nın yerden şutunda savunmaya çarpan top filelerle buluştu: 2-0

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 ev sahibi takımın üstünlüğüyle bitti.