Yine olmadı

Trabzonspor'un Süper Lig'deki deplasman kabusu bitmiyor. Bordo-mavililer, bu sezon Süper Lig'de henüz dış sahada kazanamadı. Dün akşam İstanbul'daki Beşiktaş derbisinde istediği sonucu elde edemeyen ve kaybeden Fırtına, ligde çıktığı son 11 deplasmanda kazanamadı. Karadeniz devi, söz konusu süreçte 6 yenilgi, 5 beraberlik aldı. Kulüp tarihindeki en kötü deplasman serisiyle karşılaşan Trabzonspor, en son geçen sezonun son deplasman maçında Başakşehir'i 1-0 yenmişti. Bordo-mavililer 18 Mayıs 2024'ten beri dışarıda kazanmayı unuttu.

DERBİ ZAFERİNİ DE UNUTTU

Bordo-Mavili takım dış sahanın yanında derbilerde de istediği sonucu elde edemiyor. Trabzonspor en son 4 Kasım 2023'te Fenerbahçe deplasmanında 3-2 galip gelirken, daha sonra ezeli rakiplerle oynadığı maçları kazanamadı. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı ligde son 8 derbiden 3 puan çıkaramayan Fırtına, geçen sezon Türkiye Kupası finalinde de Beşiktaş'a 3-2 yenilmişti. Büyük maçlardaki galibiyet özlemini dindiremeyen bordo-mavililerin 3 puan hasreti 1.5 seneye çıkmış oldu. Ayrıca Beşiktaş'a karşı da son 3 resmi maçta arka arkaya mağlubiyetler geldi.

VISCA'DAN ASİST

Edin Vişça, Simon Banza'nın golünde asist yaptı. Öte yandan Vişça, Süper Lig'de bir takıma rakip olduğu maçlarda en fazla asist yapan oyuncu oldu. Deneyimli futbolcu, Beşiktaş karşısında bugüne kadar 10 gol pası verdi.

4 MAÇ SONRA GOL YEDİ

Uğurcan Çakır ligde 4 maç sonra gol yedi. 413 dakika sonra gol yiyen deneyimli kaleci, arka arkaya yaptığı 17 kurtarışın ardından büyük bir üzüntü yaşadı. Uğurcan, Beşiktaş'a karşı da son 2 maçta 8 kurtarış yaptı.

GELECEK İÇİN UMUTLUYUZ

Pedro Malheiro, "Topu korumak ve öne geçmek istiyorduk, bunu yapabildik ama 2. golü bulamadık. 2. yarıda rakibimizin güçlü bir baskıyla başlayacağını biliyorduk. iyi oynadık, kaybettik ama gelecek için umutluyuz" dedi.

NWAKAEME TRİBÜNDE

Sakatlığına rağmen takım arkadaşlarını yalnız bırakmayan ve İstanbul'a gelen Anthony Nwakaeme, maçı tribünden takip etti. Maç saatine kadar da arkadaşlarını yalnız bırakmayan tecrübeli oyuncu, soyunma odasında başarı diledikten sonra tribüne geçti.

BAŞKAN DOĞAN UĞURLADI

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Beşiktaş dünkü derbisinden 4 saat önce takımın kaldığı otele geçerek teknik ekip ve futbolculara başarı dileklerinde bulundu. Başkan Doğan'ın maç için özel bir prim de belirlediği öğrenildi.

DÖRT DEĞİŞİKLİK

Şenol Güneş, Eyüpspor maçının ilk 11'ine göre üç değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, Lundstram yerine cezası biten Mendy'ye, ayrılan Umut Güneş yerine Ozan Tufan'a, sakatlığı bulunan Nwakaeme yerine Sikan'a ve Zubkov yerine Cham'a göre verdi.

SIKAN JOKER GİBİ

Nwakaeme'nin yokluğunda maça sol kanatta başlayan Danylo Sikan, ikinci yarıda yer değiştirdi. Beşiktaş'ın öne geçmesinden sonra önce forvet arkasına geçen Ukraynalı yıldız, sağ kanatta da şans buldu ve hücumda joker gibi oynadı.