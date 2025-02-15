Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş: Geriden geliyoruz, amacımız kazanmak

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, Beşiktaş'a konuk oluyor. Derbi mücadelesi öncesinde Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, açıklamalarda bulundu. İşte deneyimli teknik adamın sözleri...

"ÇOCUKLAR BİZİM GELECEĞİMİZ"

"Bir çocuğumuzu daha kaybettik. 14 yaşında maalesef hayata gözlerini yumdu. Rahmetle anıyorum. Her iki takımı da tutan, pırıl pırıl bir çocuğumuzu kaybettik. Çocuklar bizim geleceğimiz ama kaybediyoruz. Çocuklarımızı hayata bağlamak çok önemli. Çok acı bir olay."

"ŞİMDİ BAŞKA BİR SOYUNMA ODASINA..."

"Buraya geldiğimde başka bir soyunma odasına gidiyordum. Şimdi başka bir soyunma odasına gidiyorum."

"GERİDEN GELİYORUZ"

"Futbol, bir oyun. Bu oyun içerisinde kazanmak ve kaybetmek var. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Rakibin de güçlü, kaliteli oyuncuları var. Bizim de iyi oyuncularımız var. Geriden geliyoruz. Açığı kapatmak için çok çalışmamız gerekiyor. Güzel bir maç olsun diyorum. Nwakame ve Draguş, sakatlıkları nedeniyle yok. Çıkan oyuncularımızın da en iyisini yapacağını düşünüyorum. Güzel bir maç olsun. Kazanmak istiyoruz."