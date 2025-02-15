  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Trabzonspor Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş: Geriden geliyoruz, amacımız kazanmak

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş: Geriden geliyoruz, amacımız kazanmak

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, Beşiktaş deplasmanına konuk oluyor. Derbi mücadelesi öncesinde Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. İşte Güneş'in sözleri...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2025 Cumartesi 18:38 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2025 Cumartesi 19:16
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş: Geriden geliyoruz, amacımız kazanmak

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, Beşiktaş'a konuk oluyor. Derbi mücadelesi öncesinde Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, açıklamalarda bulundu. İşte deneyimli teknik adamın sözleri...

"ÇOCUKLAR BİZİM GELECEĞİMİZ"

"Bir çocuğumuzu daha kaybettik. 14 yaşında maalesef hayata gözlerini yumdu. Rahmetle anıyorum. Her iki takımı da tutan, pırıl pırıl bir çocuğumuzu kaybettik. Çocuklar bizim geleceğimiz ama kaybediyoruz. Çocuklarımızı hayata bağlamak çok önemli. Çok acı bir olay."

"ŞİMDİ BAŞKA BİR SOYUNMA ODASINA..."

"Buraya geldiğimde başka bir soyunma odasına gidiyordum. Şimdi başka bir soyunma odasına gidiyorum."

"GERİDEN GELİYORUZ"

"Futbol, bir oyun. Bu oyun içerisinde kazanmak ve kaybetmek var. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Rakibin de güçlü, kaliteli oyuncuları var. Bizim de iyi oyuncularımız var. Geriden geliyoruz. Açığı kapatmak için çok çalışmamız gerekiyor. Güzel bir maç olsun diyorum. Nwakame ve Draguş, sakatlıkları nedeniyle yok. Çıkan oyuncularımızın da en iyisini yapacağını düşünüyorum. Güzel bir maç olsun. Kazanmak istiyoruz."

Beşiktaş - Trabzonspor | CANLI
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
NBA All Star ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Gözler Alperen Şengün'de! NBA All Star 2025 fiikstürü
MÜSİAD ve ASKON'DAN TÜSİAD'a tepki: Siyaseti siyasetçilere bırakın! Üretim ve istihdam vurgusu
G.Saray'da flaş gerçek! Boey'den gelen para...
Beşiktaşlı ismin sözleşmesi uzatıldı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş - Trabzonspor | CANLI Beşiktaş - Trabzonspor | CANLI 18:51
Güneş: Geriden geliyoruz, amacımız kazanmak Güneş: Geriden geliyoruz, amacımız kazanmak 18:38
Solskjaer: İnanılmaz atmosfer bekliyoruz! Solskjaer: İnanılmaz atmosfer bekliyoruz! 18:29
Arroyo’dan derbi öncesi açıklamalar Arroyo’dan derbi öncesi açıklamalar 18:24
Manisa'dan 6-0'lık galibiyet! Manisa'dan 6-0'lık galibiyet! 18:15
Beşiktaşlı ismin sözleşmesi uzatıldı! Beşiktaşlı ismin sözleşmesi uzatıldı! 18:01
Daha Eski
Bodrum deplasmanda Başakşehir'i mağlup etti Bodrum deplasmanda Başakşehir'i mağlup etti 17:58
Derbinin 11'leri belli oldu! Derbinin 11'leri belli oldu! 17:42
Arsenal deplasmanda Leicester'ı mağlup etti Arsenal deplasmanda Leicester'ı mağlup etti 17:34
Beşiktaş-Trabzonspor maçı detayları Beşiktaş-Trabzonspor maçı detayları 17:11
Trabzonspor Mattia Ahmet Minguzzi'yi anacak! Trabzonspor Mattia Ahmet Minguzzi'yi anacak! 16:56
Santa Clara-Benfica maçı ne zaman? Santa Clara-Benfica maçı ne zaman? 16:51