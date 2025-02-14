  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Trabzonspor Banza'nın gözü derbide

Banza'nın gözü derbide

Son iki maçta rakip fileleri havalandıramayan Simon Banza, gol orucunu Beşiktaş derbisiyle sonlandırmak istiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2025 Cuma 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Banza'nın gözü derbide

Son iki maçta rakip fileleri havalandıramayan Simon Banza, gol orucunu Beşiktaş derbisiyle sonlandırmak istiyor. Bordo- mavili formayla Fenerbahçe'ye 2, Galatasaray'a ise 1 golü olan Banza, Beşiktaş karşısında da sevinmeyi hedefliyor. Süper Lig'de 18 maçta 13 gol atan ve gol krallığında iddialı olan 28 yaşındaki forvet, Beşiktaş maçında da gol atarsa Sörloth'un başarısını da yakalayacak. 2019-20 sezonunda Sörloth tüm derbi maçlarında gol atmıştı.

KRALLIKTA İKİNCİ SIRADA

Simon Banza gol krallığında 2. sırada bulunuyor. 13 gol atan Demokratik Kongolu forvet, 18 golle ilk sırada olan Başakşehir'li Piatek'i takip ediyor. 6 gollük farka karşın krallık yarışında iddialı olan Banza, Fırtına'ya krallık armağan etmek istiyor.

Aslan Hollanda'da turu zora soktu!
F.Bahçe'den Anderlecht karşısında net galibiyet!
DİĞER
Yeni aşkını soranlara zafer işareti yaptı! Mehmet Aslantuğ’dan sessiz aşk cevabı!
CHP'li belediyelere terör baskını! İBB meclis üyesinin yalnızca kızı değil akrabaları da PKK'lı çıktı
Osimhen için tarihi teklif! Böyle takas görülmedi
Okan Buruk: Her şeyi kötü yaptık!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Martens: İstanbul'daki maç farklı olacaktır Martens: İstanbul'daki maç farklı olacaktır 02:26
Martens: İstanbul'daki maç farklı olacaktır Martens: İstanbul'daki maç farklı olacaktır 02:26
İstanbul'da görüşürüz İstanbul'da görüşürüz 02:15
Hagi’yi istemiştik Hagi’yi istemiştik 02:13
Derbide Türk hakem Derbide Türk hakem 02:12
İcardi’den gönderme İcardi’den gönderme 02:11
Daha Eski
Abdülkerim yetmedi Abdülkerim yetmedi 02:08
Çaresizlik! Çaresizlik! 02:07
Ah Muslera ah! Ah Muslera ah! 02:06
Yeniler Avrupa’da ilk kez sahada Yeniler Avrupa’da ilk kez sahada 02:05
Kulübede yaş ortalaması 21 oldu Kulübede yaş ortalaması 21 oldu 02:04
Galatasaray hükmen Galatasaray hükmen 02:03