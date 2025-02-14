Banza'nın gözü derbide

Son iki maçta rakip fileleri havalandıramayan Simon Banza, gol orucunu Beşiktaş derbisiyle sonlandırmak istiyor. Bordo- mavili formayla Fenerbahçe'ye 2, Galatasaray'a ise 1 golü olan Banza, Beşiktaş karşısında da sevinmeyi hedefliyor. Süper Lig'de 18 maçta 13 gol atan ve gol krallığında iddialı olan 28 yaşındaki forvet, Beşiktaş maçında da gol atarsa Sörloth'un başarısını da yakalayacak. 2019-20 sezonunda Sörloth tüm derbi maçlarında gol atmıştı.

KRALLIKTA İKİNCİ SIRADA

Simon Banza gol krallığında 2. sırada bulunuyor. 13 gol atan Demokratik Kongolu forvet, 18 golle ilk sırada olan Başakşehir'li Piatek'i takip ediyor. 6 gollük farka karşın krallık yarışında iddialı olan Banza, Fırtına'ya krallık armağan etmek istiyor.