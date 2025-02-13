Sabrın sonu Folcarelli

Trabzonspor, 4.5 yıllık anlaşma sağladığı Tim Jabol Folcarelli için imza töreni gerçekleştirdi. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Folcarelli için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Başkan Yardımcısı Murat İskender de katıldı. İmzayı atan 25 yaşındaki orta saha, "Trabzonspor gibi büyük bir camiada yer almaktan dolayı çok mutluyum. Bu transferin hem kariyerim hem de kişisel gelişimim için büyük bir adım olacağına inanıyorum. Sahada Trabzonspor için mücadele etmek ve taraftarlarımızın beklentilerini karşılamak adına elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bir an önce çalışmalara başlayıp, takım arkadaşlarımla birlikte sahada ter dökmek için sabırsızlanıyorum. Umarım hep birlikte bu büyük camiayı hak ettiği başarılara ulaştırırız" diye konuştu. Folcarelli'nin 26 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

FOLCARELL'NİN MR'I

OLUMLU YANLARI

• Fransa'nın iyi akademilerinden Rennes çıkışlı.

• Fransa liglerinin tüm kategorilerinde oynamış, her sezon üst liglere yükselmiş bir oyuncu.

• Dripling becerisi ve top hakimiyeti iyi.

• Top kapma becerisi yüksek, hava toplarında etkili.

• Mental olarak sorumluluk almaktan kaçınmayan cesur bir yapıya sahip.

• Fiziksel olarak uzun boylu, güçlü ve atletik bir oyuncu. • Merkez orta saha pozisyonunda oynuyor, ihtiyaç duyulduğunda defansif orta saha olarak da görev alabiliyor.

OLUMSUZ YANLARI

• Geçen sezon Ligue 1'e transferinin gerçekleşmemesi performansını olumsuz etkiledi.

• Şut becerisi ve bitiriciliği düşük olduğu için skor katkısı az.

• Savunma katkısını ve pas opsiyonlarını artırması gerekiyor.

• İlk kez Fransa dışına çıkacağı için adaptasyon sorunu yaşayabilir.

• Maça kötü başlayınca toparlanma süreci artabiliyor

193 YABANCI ALDILAR

Fırtına, Ajaccio'dan aldığı Tim Jabol Folcarelli ile 193. yabancı oyuncu transferini gerçekleştirdi. Karadeniz devi, bugüne kadar 54 ülkeden oyuncu transferi yaptı. Trabzonspor'da en fazla forma giyen yabancı oyuncular Brezilyalı oldu. Bordo-mavili takım, Güney Amerika ülkesinden 17 futbolcuyla sözleşme imzaladı.

4. FRANSIZ OYUNCU

Tim Jabol Folcarelli, Trabzonspor tarihinin 4. Fransız oyuncusu oldu. Karadeniz devi, daha önce Florent Malouda, Oumar Dieng, Batista Mendy'i kadrosuna katmıştı. Mevcut kadroda Mendy ve Folcarelli olmak üzere iki Fransız var