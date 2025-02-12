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Haberler Trabzonspor Lundstram’ın yükselişi

Lundstram’ın yükselişi

Glasgow Rangers'ten ayrıldıktan sonra sezon başında alınan Lundstram, zaman zaman stoperde zaman zaman da 6 ve 8 numarada oynatılıyor. 30 yaşındaki futbolcu, Fırtına'nın ligdeki son iki golünün sahibi. En son Ekim 2022'de (Rangers formasıyla) ilk kez üst üste iki iç saha karşılaşmasında ağları havalandırmıştı. 1.81 boyundaki yıldız geçtiğimiz sezon toplamda attığı 2 gol sayısına, bu sezonun tamamlanmasına uzun bir süre kala ulaşmayı da başardı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2025 Çarşamba 06:50
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Lundstram’ın yükselişi

Glasgow Rangers'ten ayrıldıktan sonra sezon başında alınan Lundstram, zaman zaman stoperde zaman zaman da 6 ve 8 numarada oynatılıyor. 30 yaşındaki futbolcu, Fırtına'nın ligdeki son iki golünün sahibi. En son Ekim 2022'de (Rangers formasıyla) ilk kez üst üste iki iç saha karşılaşmasında ağları havalandırmıştı. 1.81 boyundaki yıldız geçtiğimiz sezon toplamda attığı 2 gol sayısına, bu sezonun tamamlanmasına uzun bir süre kala ulaşmayı da başardı.

TRABZON'DA DAHA SKORER

Trabzonspor, ligin 23. haftası sonunda 35 golün 27'sini iç sahada kaydetti. Karadeniz devi, iç sahada 11 maçta 2,45 gol ortalaması ile maçlarını oynarken deplasmanda 10 müsabakada 8 gol atarak 0.8 gol ortalamasında kaldı.

GOL YOLLARINDA DA ETKİLİ

Sezonun ikinci yarısında yoğun maç temposu göz önüne alındığında, Lundstram'ın çok yönlülüğünün Trabzonspor için önemli bir avantaj sağlaması bekleniyor. Teknik Direktör Şenol Güneş'in kritik hamlelerinde öne çıkan Lundstram, Eyüpspor ile oynanan karşılaşmada takımına galibiyeti getiren golü kaydederek ligde ki gol sayısını 2'ye çıkardı.

20 MAÇTA 3 FARKLI POZiSYON

Trabzonspor formasıyla bu sezon Süper Lig'de 20 maça çıkan Lundstram, bu karşılaşmaların 12'sinde ilk 11'de yer aldı. İngiliz futbolcu, 7 maçta ön libero, 7 maçta orta saha ve 6 maçta ise stoper olarak sahada görev yaptı. Savunma ve orta saha hattında gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Lundstram, top dağıtımı ve savunmadaki sakinliğiyle takımına önemli katkılar sundu. Tecrübesiyle ön plana çıkan futbolcu, özellikle stoper olarak oynadığı karşılaşmalarda defanstaki kritik müdahaleleriyle teknik ekibin güvenini kazandı.

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