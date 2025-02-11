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Vişça’dan yeni bir başarı
Türkiye'de 14. sezonunu geçiren Edin Vişça, 119 asistle Süper Lig'de 1 numara. 100 gol barajını geçerek yeni bir başarıya imza atan 34 yaşındaki sağ kanat, Eyüpspor maçıyla birlikte Süper Lig tarihinde en çok maça çıkan 20. oyuncu olarak kayıtlara geçti. Listenin zirvesinde, 515 maçla yine Trabzonspor forması giymiş olan Umut Bulut yer alıyor. Boşnak futbolcu, Süper Lig tarihinin en çok forma giyen yabancı futbolcuları arasında da ikinci sırada bulunuyor. Muslera, 430 maçla listenin başında. Vişça 391 maçla onu takip ediyor.
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