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B planı Brownhill
Bordo mavililer, Carrascal'dan sonuç alamazsa yaz döneminde ısrarla istediği Josh Brownhill'i yeniden gündemine alabilir. Burnley ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 29 yaşındaki orta saha, Trabzonspor'un kendisiyle ilgilendiği dönemde Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyordu. Ancak İngiliz kulübünün Trabzonspor'un yaptığı teklifleri reddetmesiyle transfer gerçekleşmemişti. 1.79 boyundaki yıldızın piyasa değeri 13 milyon euro. Brownhill ön libero ve 10 numarada da oynuyor.
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