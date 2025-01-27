  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Trabzonspor Orta saha çalışması

Orta saha çalışması

Ara transfer döneminde orta sahaya ofansif katkı sağlayacak bir isim takviye etmek isteyen Trabzonspor çalışmalarını sürdürüyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2025 Pazartesi 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Orta saha çalışması

Ara transfer döneminde orta sahaya ofansif katkı sağlayacak bir isim takviye etmek isteyen Trabzonspor çalışmalarını sürdürüyor. Fırtına'da ilk hedef, Dinamo Moskova forması giyen Jorge Carrascal konumunda. Fakat Dinamo Moskova'nın yüksek bonservis beklentisi süreci zorlaştırıyor. Orta sahada bir diğer alternatif de Brondby'de forma giyen Nicolai Vallys. 1.89 boyundaki ve 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon 15 maçta 2 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

KAYSERİ MESAİSİ DEVAM EDİYOR

Süper Lig'de 20'nci haftayı BAY geçen Trabzonspor, ligin 21. haftasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü. Sabah idmanında ısınma, koşu ve salon çalışmaları yapılırken günün ikinci antrenmanında taktik ağırlıklı bir program uygulandı.

G.Saray'da sağ beke 2 aday
Sambacı sol bek hamlesi!
DİĞER
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu’nun krallığı üç ay sürdü! 32 milyonluk otomobilini satıyor!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suudi medyasına konuştu: "PKK/YPG'ye karşı operasyona destek vermeye hazırız"
Talisca Fenerbahçe'de!
Galatasaray'dan stoper hamlesi! Oyuncu gelmek istiyor...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugün hangi maçlar var? 27 Ocak Pazartesi Bugün hangi maçlar var? 27 Ocak Pazartesi 07:36
Barcelona ezdi geçti! Barcelona ezdi geçti! 00:56
Barcelona ezdi geçti! Barcelona ezdi geçti! 00:55
Talisca Fenerbahçe'de! Talisca Fenerbahçe'de! 00:35
F.Bahçe'den flaş açıklama: Galatasaray ve Talisca... F.Bahçe'den flaş açıklama: Galatasaray ve Talisca... 00:34
F.Bahçe: Orta hakem de yabancı olsun! F.Bahçe: Orta hakem de yabancı olsun! 00:34
Daha Eski
Fenerbahçe'den Göztepe'ye göndermeli paylaşım! Fenerbahçe'den Göztepe'ye göndermeli paylaşım! 00:34
G.Saray'da maç sonrası flaş ayrılık kararı! G.Saray'da maç sonrası flaş ayrılık kararı! 00:34
Kadıköy'de muhteşem geri dönüş! Kadıköy'de muhteşem geri dönüş! 00:34
F.Bahçe'nin zirve inadı! F.Bahçe'nin zirve inadı! 00:34
Foti: Göztepe hazırlanmıştı ama... Foti: Göztepe hazırlanmıştı ama... 00:34
Solskjaer: Hedef oyuncularımız var Solskjaer: Hedef oyuncularımız var 00:34