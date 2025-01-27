Orta saha çalışması

Ara transfer döneminde orta sahaya ofansif katkı sağlayacak bir isim takviye etmek isteyen Trabzonspor çalışmalarını sürdürüyor. Fırtına'da ilk hedef, Dinamo Moskova forması giyen Jorge Carrascal konumunda. Fakat Dinamo Moskova'nın yüksek bonservis beklentisi süreci zorlaştırıyor. Orta sahada bir diğer alternatif de Brondby'de forma giyen Nicolai Vallys. 1.89 boyundaki ve 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon 15 maçta 2 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

KAYSERİ MESAİSİ DEVAM EDİYOR

Süper Lig'de 20'nci haftayı BAY geçen Trabzonspor, ligin 21. haftasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü. Sabah idmanında ısınma, koşu ve salon çalışmaları yapılırken günün ikinci antrenmanında taktik ağırlıklı bir program uygulandı.