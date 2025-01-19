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Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERİ - Trabzonspor Frederik Alves ile anlaştı! İşte sözleşme detayları

TRANSFER HABERİ - Trabzonspor Frederik Alves ile anlaştı! İşte sözleşme detayları

Danimarka gazetesi Bold: Trabzonspor, Frederik Alves için Bröndby ile 2 milyon euro’ya anlaştı. 1.95 boyundaki sağ ayaklı savunmacı, Fırtına’ya 3 yıllık imza atacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2025 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERİ - Trabzonspor Frederik Alves ile anlaştı! İşte sözleşme detayları

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Teknik direktör Şenol Güneş'in isteği ile stoper avına çıkan Trabzonspor, teklif yaptığı Adryelson'un Anderlecht takımına gitmesi, Krasnodar'da forma giyen Tormena'nın da maliyeti nedeniyle rotayı kuzeye çevirdi. Karadeniz devi, iki sene önce de gündeme gelen Bröndby forması giyen Frederik Alves için yeniden kolları sıvamıştı. 25 yaşındaki Brezilya asıllı Danimarkalı stoper ile ilgili sıcak gelişmeler var. Danimarka'nın ünlü gazetelerinden Bold, Trabzonspor'un Frederik Alves'in transferi konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.

YILDA 1.5 MİLYON EURO ALACAK

Haberde Fırtına'nın 2 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği yazıldı. 25 yaşındaki ve 1.95 boyundaki sağ ayaklı savunmacının, Trabzonspor ile 3 senelik sözleşme imzalayacağı ve yılda 1.5 milyon euro alacağı vurgulandı. Kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Alves'in piyasa değeri 2 milyon 500 bin euro. Danimarka doğumlu olan tecrübeli futbolcu, hem sağ hem de sol stoper mevkisinde görev alabiliyor. Hava toplarındaki hakimiyeti ve oyun kurma yeteneğiyle dikkatleri çeken futbolcu, kariyer boyunca İngiltere ve Danimarka'da forma giydi.

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