  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR - ALANYASPOR CANLI MAÇ İZLE ŞİFRESİZ | Trabzonspor ZTK maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

TRABZONSPOR - ALANYASPOR CANLI MAÇ İZLE ŞİFRESİZ | Trabzonspor ZTK maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Kupası'nda heyecan, A Grubu maçlarıyla devam ediyor. Süper Lig'de son olarak Samsunspor'a mağlup olan ve bir türlü üst sıralara yükselemeyen Trabzonspor, aradığı morali ZTK maçında bulmak istiyor. Geçmiş yıllarda 16 kez final oynayan ve 9 kez kupayı müzesine götüren Fırtına, 10. şampiyonluk için stada çıkacak. Atilla Karaoğlan yönetiminde oynanacak maçın yayın bilgilerini ve detaylarını sizler için derledik.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2025 Çarşamba 15:27 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2025 Çarşamba 15:28
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRABZONSPOR - ALANYASPOR CANLI MAÇ İZLE ŞİFRESİZ | Trabzonspor ZTK maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Trabzonspor, Alanyaspor'u konuk edecek. Ligde alt sıralardan kurtulamayan Fırtına, 10. ZTK şampiyonluğu için ilk adımı atmak ve moral bulmak istiyor. Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı karşılaşmada cezası biten Mendy ile sakatlıkları geçen Vişça ile Draguş'un forma giymeleri bekleniyor.Peki Trabzonspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor - Alanyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

TRABZONSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Alanyaspor maçı 8 Ocak Çarşamba günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşma ASpor ekranlarından canlı yayınlanacak.

👉TRABZONSPOR - ALANYASPOR MAÇI CANLI İZLE👈

TRABZONSPOR - ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Malheıro, Serdar, Batagov, Eren, Mendy, Ozan, Cham, Vişça, Nwakaeme, Banza.

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Hadergjonaj, Efecan, Janvier, Makouta, Yusuf, Cordova, Ui-Jo Hwang, Richard.

9 KEZ KUPAYI KALDIRDI

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Trabzonspor, kupayı 10. kez müzesine getirme mücadelesi verecek. En son 2019-2020 sezonunda, rakibi Alanyaspor'u finalde 2-0 yenerek mutlu sona ulaşan bordo-mavililer, 4 sezon aradan sonra yeniden bu başarışı tekrarlamaya çalışacak. Türkiye Kupası'nda lige ilk çıktığı 1974-1975 sezonunda final oynama başarısı gösteren Karadeniz ekibi, toplam 16 final karşılaşmasının 9'unu kazanma başarısı gösterdi.

👉TRABZONSPOR TÜRKİYE KUPASI MAÇI CANLI İZLE👈

Karadeniz ekibi, ikişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor karşısında Türkiye Kupası şampiyonluğuna uzandı.

İlk kez 1976-1977 sezonunda Beşiktaş karşısında kupayı elde eden Karadeniz ekibi, 1977-1978'de Adana Demirspor, 1983-1984'te Beşiktaş, 1991-1992'de Bursaspor, 1994-1995'te Galatasaray, 2002-2003 ve 2003-2004'te Gençlerbirliği, 2009-2010'da Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunda da Alanyaspor karşısında finali kazanarak kupayı müzesine götürdü.

👉ASPOR ZTK MAÇI CANLI İZLE👈

GEÇEN YIL FİNAL OYNAMIŞTI

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kadar yükselme başarısı gösteren Trabzonspor, finalde Beşiktaş'a Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 3-2 mağlup oldu.

Karadeniz ekibi, tarihinde 16. kez oynadığı finalde siyah-beyazlılar karşısında aldığı bu yenilgiyle 10. kez kupayı müzesine getirme fırsatını değerlendiremedi.

ASpor CANLI YAYIN

Milli futbolcu sezonu kapattı!
F.Bahçe'den stoper bombası!
DİĞER
Trabzonspor-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve TS ZTK maçı hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası maç programı
PKK'lı Duran Kalkan'dan "Selahattin Erdem" mahlasıyla sabotaj! İmralı'ya "Silah bırakmayız" mesajı: Öz savunma yoksa barış da yok
Kırklareli'nde gol yağmuru!
İtalyanlar transferi duyurdu! Arda Güler...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Eyüpspor'da ayrılık! Eyüpspor'da ayrılık! 14:30
Athletic Bilbao - Barcelona maçı hangi kanalda? Athletic Bilbao - Barcelona maçı hangi kanalda? 14:17
Beşiktaş'ta görev değişikliği Beşiktaş'ta görev değişikliği 14:14
Tottenham - Liverpool maçı hangi kanalda? Tottenham - Liverpool maçı hangi kanalda? 13:56
Galatasaray - Başakşehir maçı ayrıntıları! Galatasaray - Başakşehir maçı ayrıntıları! 13:31
İtalyanlar transferi duyurdu! Arda Güler... İtalyanlar transferi duyurdu! Arda Güler... 13:22
Daha Eski
Kluivert'ın yeni takımı belli oldu! Kluivert'ın yeni takımı belli oldu! 12:28
Dwight Howard'dan Filistin itirafı! Dwight Howard'dan Filistin itirafı! 12:22
G.Saray'a Arias'tan şoke eden haber! G.Saray'a Arias'tan şoke eden haber! 12:22
Benfica - Braga maçı hangi kanalda? Benfica - Braga maçı hangi kanalda? 11:48
Kırklareli'nde gol yağmuru! Kırklareli'nde gol yağmuru! 11:35
G.Saray'da Skriniar için kritik hafta! G.Saray'da Skriniar için kritik hafta! 11:01