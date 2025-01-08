TRABZONSPOR - ALANYASPOR CANLI MAÇ İZLE ŞİFRESİZ | Trabzonspor ZTK maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Trabzonspor, Alanyaspor'u konuk edecek. Ligde alt sıralardan kurtulamayan Fırtına, 10. ZTK şampiyonluğu için ilk adımı atmak ve moral bulmak istiyor. Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı karşılaşmada cezası biten Mendy ile sakatlıkları geçen Vişça ile Draguş'un forma giymeleri bekleniyor.Peki Trabzonspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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TRABZONSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Alanyaspor maçı 8 Ocak Çarşamba günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşma ASpor ekranlarından canlı yayınlanacak.

👉TRABZONSPOR - ALANYASPOR MAÇI CANLI İZLE👈

TRABZONSPOR - ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Malheıro, Serdar, Batagov, Eren, Mendy, Ozan, Cham, Vişça, Nwakaeme, Banza.

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Hadergjonaj, Efecan, Janvier, Makouta, Yusuf, Cordova, Ui-Jo Hwang, Richard.

9 KEZ KUPAYI KALDIRDI

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Trabzonspor, kupayı 10. kez müzesine getirme mücadelesi verecek. En son 2019-2020 sezonunda, rakibi Alanyaspor'u finalde 2-0 yenerek mutlu sona ulaşan bordo-mavililer, 4 sezon aradan sonra yeniden bu başarışı tekrarlamaya çalışacak. Türkiye Kupası'nda lige ilk çıktığı 1974-1975 sezonunda final oynama başarısı gösteren Karadeniz ekibi, toplam 16 final karşılaşmasının 9'unu kazanma başarısı gösterdi.

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Karadeniz ekibi, ikişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor karşısında Türkiye Kupası şampiyonluğuna uzandı.

İlk kez 1976-1977 sezonunda Beşiktaş karşısında kupayı elde eden Karadeniz ekibi, 1977-1978'de Adana Demirspor, 1983-1984'te Beşiktaş, 1991-1992'de Bursaspor, 1994-1995'te Galatasaray, 2002-2003 ve 2003-2004'te Gençlerbirliği, 2009-2010'da Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunda da Alanyaspor karşısında finali kazanarak kupayı müzesine götürdü.

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GEÇEN YIL FİNAL OYNAMIŞTI

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kadar yükselme başarısı gösteren Trabzonspor, finalde Beşiktaş'a Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 3-2 mağlup oldu.

Karadeniz ekibi, tarihinde 16. kez oynadığı finalde siyah-beyazlılar karşısında aldığı bu yenilgiyle 10. kez kupayı müzesine getirme fırsatını değerlendiremedi.