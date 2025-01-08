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Haberler Trabzonspor Hedef ilk maça 3 imza

Hedef ilk maça 3 imza

Trabzonspor, Sivasspor ile oynanacak olan sezonun 2. yarısındaki ilk maça yeni bir kadro ile çıkmak istiyor. Şu anda Adryelson ve Santos imzaya en yakın isimler

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2025 Çarşamba 06:50
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Hedef ilk maça 3 imza

Sezonun ilk yarısında büyük sıkıntılar yaşayan Trabzonspor, ikinci yarıya çok farklı bir başlangıç yapmak istiyor. İlk 11'de direkt oynayacak en az üç isim alınacak. Bu mevkiler stoper, merkez orta saha ve sağ kanat. 13 Ocak'ta resmi transfer sezonunun başlamasıyla birlikte ilk imzaları attırmayı amaçlayan bordomavililer, 20 Ocak'ta Sivas maçına yeni kadrosu ile çıkmak istiyor. İmzaya en yakın isimler ise stoper Adryelson ve sağ kanat Junior Santos. 26 yaşındaki Brezilyalı Adryelson ile her konuda anlaşan ve kulübü Lyon'a da sezon sonuna kadar kiralık ve satın alma opsiyonu ile 1.5 yıllık kiralık olarak iki farklı teklif sunan bordo-mavililer, resmi cevap bekliyor. 26 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar alacağı 700 bin euro'luk ücret dahi kesinleşti. Bu transferin ikinci yarı öncesi atılan ilk imza olma olasılığı çok yüksek.

SANTOS ÇOK YAKIN

İkinci imzaya yakın isim ise Brezilyalı kanat Junior Santos. 30 yaşındaki sağ kanat ile her konuda anlaşmaya varılırken, kulübü Botafogo'ya da önceki gün teklif iletildi. Şu an itibariyle kulüpler arasındaki resmi yazışmalar devam ediyor. Brezilyalı taraftarlar 1.88 boyundaki yıldızın ayrılmaması için kulüplerine baskı yapıyorlar. Trabzonspor bu oyuncuyu bonservisi ile kadrosuna katmak istiyor.

ORTA SAHADA LİSTE UZUN

Orta sahada ise birçok isimle temas yapılıyor. Ancak bu bölge için şu ana kadar netleşen biri ortaya çıkmadı. Çok istenen Lyon'dan Fransız orta saha Tolisso'nun maliyetinin oldukça yüksek oluşu, Bournemouth'tan Biling'in ise son dönemdeki maç sayısının azlığı kafaları karıştırıyor. Bu nedenle farklı isimlere de yönelen Fırtına'da amaç ilk maça kadar orta sahadaki belirsizliği de ortadan kaldırmak.

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