  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Trabzonspor Trabzonspor haberleri: Şenol Güneş Samsunspor maçı sonrası konuştu!

Trabzonspor haberleri: Şenol Güneş Samsunspor maçı sonrası konuştu!

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor, Süper Lig'in 18. haftasında Samsunspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. İşte Güneş'in sözleri... TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2025 Cumartesi 22:44 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2025 Cumartesi 22:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor haberleri: Şenol Güneş Samsunspor maçı sonrası konuştu!

Trabzonspor, Süper Lig'in 18. haftasında Samsunspor'a 2-1 mağlup oldu.

Maçın ardından Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

İŞTE GÜNEŞ'İN SÖZLERİ:

Bulunduğumuz pozisyon nedeniyle, her maça kazanmak için çıkmamamız gerekiyor. Bugün de buraya öyle geldik. İlk yarı boşa geçti. İkinci yarıya iyi başladık, golü de bulduk. Ama 75'teki gol sonrası yine bir dağınıklık oldu. Oyunun tamamına bakınca, topa sahip olma, hücum etme kazanmaya yakın olmamız gerekiyordu ilk yarıya rağmen ama başaramadık. Hatalar yaptık, basit top kayıpları yaptık özellikle ilk yarıda. İkinci yarıda iyi oynarken yediğimiz gol, kırılganlığı yine ortaya çıkardı. Daha önce olan hadise yine başımıza geldi. İyi bir çıkış yakalamadık istiyorduk ama yapamadık.

Osimhen'den Osayi Samuel sorusuna yanıt!
Buruk'tan İlkay ve transfer açıklaması!
DİĞER
Zembilli’nin gönüllere taht kuracak hikayesi başladı! ‘Zembilli’ ekibi ilk bölümü birlikte izledi
Başkan Erdoğan’dan muhalefete borç tepkisi: SGK'yı batırmak bir CHP geleneği
F.Bahçe'den şampiyonluk yarışını değiştirecek transfer!
G.Saray 2025'e 3 puanla başladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Benfica yara aldı! Benfica yara aldı! 23:16
Barcelona rahat turladı Barcelona rahat turladı 23:09
Göztepe'den G.Saray'a flaş gönderme:! Göztepe'den G.Saray'a flaş gönderme:! 23:03
Reis: "Takımımla gurur duyuyorum" Reis: "Takımımla gurur duyuyorum" 22:57
Arsenal'den kritik puan kaybı Arsenal'den kritik puan kaybı 22:47
Şenol Güneş: Çok dağınık... Şenol Güneş: Çok dağınık... 22:44
Daha Eski
Serdar Saatçı: "Çok üzgünüz" Serdar Saatçı: "Çok üzgünüz" 22:38
Banza: "Taraftarımızdan özür diliyorum" Banza: "Taraftarımızdan özür diliyorum" 22:33
Napoli'den üst üste 4. galibiyet Napoli'den üst üste 4. galibiyet 22:28
Osimhen'den Osayi Samuel sorusuna yanıt! Osimhen'den Osayi Samuel sorusuna yanıt! 22:27
Karadeniz derbisinde kazanan Samsunspor Karadeniz derbisinde kazanan Samsunspor 22:01
Stoilov: İkinci yarı biz daha iyiydik Stoilov: İkinci yarı biz daha iyiydik 21:56