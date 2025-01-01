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Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da gündem Adryelson!

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da gündem Adryelson!

Trabzonspor, Botafogo ile kiralık kontratı biten ve bonservisi Lyon’da olan 26 yaşındaki stoperle de ilgileniyor. Adryelson, Fransız ekibinden kiralık olarak gelebilir. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2025 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da gündem Adryelson!

Fırtına'da stoper transferi için yoğun uğraş var. Savic'in sakatlık durumuna göre bu bölgeye iki oyuncu birden alınabilir. Teknik direktör Şenol Güneş, bir stoperinin hızı ve atletik özelliklerinin iyi olmasını istiyor. Gündeme gelen isim Adryelson. Botafogo ile kiralık kontratı biten Brezilyalı stoperin bonservisi Lyon'da bulunuyor.

Brezilya'da sezon sona ererken, Adryelson çifte kupa sevinci yaşadı. Ligde ve Libertadores'te 10 maçta forma giyen 1.82 boyundaki sambacı için geçtiğimiz yıl Fransız ekibi 3.5 milyon euro bonservis ödemişti. Lyon kulübü ile kontratı 2028'de bitecek olan 26 yaşındaki savunmacının piyasa değeri 4 milyon euro. Trabzonspor'un maliyet durumuna göre kiralama teklifi yapabileceği öğrenildi.

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