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Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'a geri dönmek istiyor! Vitor Hugo’da karar Şenol Güneş’in

TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'a geri dönmek istiyor! Vitor Hugo’da karar Şenol Güneş’in

Trabzonspor’un eski stoperi Vitor Hugo, menajeri aracılığıyla geri dönmek için haber göndermişti. 33 yaşındaki sambacı ile ilgili kararı Şenol Güneş verecek. İşte detaylar... | SON DAKİKA - TS Transfer Haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'a geri dönmek istiyor! Vitor Hugo’da karar Şenol Güneş’in

2021-22 sezonunda Trabzonspor'un lig şampiyonluğunda önemli rol oynayan Vitor Hugo, yeniden bordo-mavili formayı giymek istiyor. Yönetim, Bahia'da forma giyen Brezilyalı stoperin geri dönüşüne ilk etapta sıcak bakmadı. Ama 33 yaşındaki savunmacı ile ilgili son kararı Şenol Güneş verecek. Tecrübeli hoca, stoper hattındaki alternatifleri değerlendirdikten sonra yönetimle bir toplantı yaparak kararını bildirecek.

Bahia'ya gittiği ilk dönem bekleneni veremeyen ve ardından Panathinaikos'a kiralanan Hugo'nun kulübüyle sözleşmesi 2026'da bitecek.

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