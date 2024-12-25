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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan Şenol Güneş ile ilgili açıklama: "Hukuki süreç başlatılmıştır."

Trabzonspor'dan Şenol Güneş ile ilgili açıklama: "Hukuki süreç başlatılmıştır."

Trabzonspor, Teknik Direktör Şenol Güneş’e yönelik hakaret içeren paylaşımlar hakkında hukuki süreç başlattı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2024 Çarşamba 14:08 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2024 Çarşamba 14:10
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Trabzonspor'dan Şenol Güneş ile ilgili açıklama: "Hukuki süreç başlatılmıştır."

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Kemal Ertürk, Bodrum FK maçının ardından teknik direktör Şenol Güneş'e yönelik hakaret içerikli paylaşım ve yorumlar nedeniyle hukuki süreç başlatıldığını duyurdu. İşte Ertürk'ün o açıklaması:

"Sipay Bodrum ile oynadığımız karşılaşmanın ardından, Teknik Direktörümüz Sayın Şenol Güneş hakkında sosyal medya ve çeşitli mecralarda yapılan mesnetsiz, hakaret içeren ve itibar zedeleyici paylaşımlar tespit edilmiştir.

Hukuk Kurulumuz tarafından; eleştiri sınırlarını aşan, haksız, mesnetsiz ve hukuki dayanaktan yoksun hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan sosyal medya kullanıcıları ve spor yorumcuları hakkında eylemlerine uyan Türk Ceza Kanunu ve 6222 sayılı kanunun ilgili maddeleri gereği hukuki süreç başlatılmıştır.

Teknik direktörümüz Sayın Şenol Güneş hakkında eleştiri sınırlarının ötesine geçerek kişisel haklara saldıran, iftira niteliğinde asılsız itham ve iddialarda bulunan kişiler hakkında; bundan önce olduğu gibi bundan sonra da adalet önünde hesap vermeleri için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

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