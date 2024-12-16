Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan maç sonu sert sözler: Rezillik bitmiyor!

Galatasaray, RAMS Pask'ta oynanan ve nefes kesen 7 gollü mücadelede Trabzonspor'u mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Karşılaşmada hakem Kadir Sağlam'ın ve VAR ekibinin yönetimi eleştiri toplarken, bir tepki de Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan geldi.

Doğan, maç sonu stadyumdan ayrılırken kendisine uzatılan mikrofonlara açıklamalarda bulundu.

Hakem yönetimine tepki gösteren Doğan, "Rezillik bitmiyor. Söyledikçe daha kötüye gidiyor. Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu, MHK ile ilgili karar almak durumunda. Kaç tane pozisyon var, artık bu rezalet. Türk futbolunun battığı yerdir. Yazıklar olsun" şeklinde konuştu.