Ertuğrul Doğan'dan sert sözler: Rezalet devam ediyor!

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray sahasında ağırladığı Trabzonspor''u uzatmalarda gelen golle 4-3 mağlup etti. Maç sonu A Spor'da yayınlanan 90+1 programına telefonla bağlanan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, karşılaşmanın hakemine sert eleştirilerde bulundu. İşte o sözler... "Dramatik değil kalleşçe hakem kararlarıyla bu hale getirdiler. Rezalet devam ediyor. Trabzonspor üzerinde oynanan oyunlar devam ediyor. Kalleşlik devam ediyor. Hakemin art niyeti bize ilk yarıda verdiği sarı kartlarla stoperlerimizi, beklerimizi oyundan kesmesinden belliydi. Biz de artık niyeti okuyoruz, okuduğumuz için de daha fazla gerginleşiyoruz. 4. hakeme 1 metre mesafede bir dirsek pozisyonu var mesela. Yine Yunus'un golünden önce net bir faul pozisyonu... O kadar çok pozisyon var ki. Bize verilen penaltının komedisi... Rakip kalecinin bizim oyuncuya çift elle girmesi... İlk yarıda o hakemin o hareketlerinden bu işi anlamak en kötüsü. Yazıklar olsun."