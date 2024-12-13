  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Traore bombası! Bedavaya transfer olabilir

Trabzonspor'da Traore bombası! Bedavaya transfer olabilir

Trabzonspor, dünyaca ünlü kanat oyuncusunun peşinde. Bordo-mavili yönetim, Premier Lig ekibi Fulham kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 28 yaşındaki yıldızın peşinde. Adama Traore 3 bölgede görev yapabiliyor

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2024 Cuma 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor'da Traore bombası! Bedavaya transfer olabilir

Başkan Ertuğrul Doğan, Şenol Güneş'in transfer raporunu sunduğunu ve birkaç futbolcuyla görüşmelere başladıklarını dile getirdi. Bu isimlerle ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Karadeniz devinin, daha önce de gündeme gelen Premier Lig ekibi Fulham'ın dünyaca ünlü hücum oyuncusu Adama Traore ile ilgilendiği belirtiliyor. İngiliz ekibi ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mali asıllı İspanyol futbolcunun kulübünden ayrılmak istediği belirtiliyor.

BONSERVİSSİZ GELEBİLİR

İspanya Milli Takım formasını 8 kez giyen 28 yaşındaki yıldız, bu sezon 14'ü Premier Lig'de toplam 15 maça çıktı. 1 gol ve 3 asist üretti. Barcelona altyapısından yetişen, güçlü fiziği ve hızı ile dikkat çeken Traore; sağ kanat, sol kanat ve forvette görev yapabiliyor. Piyasa değeri 9 milyon euro alan 1.78 boyundaki futbolcu için devre arasında hamle yapılacağı vurgulanıyor. Bordo mavili yönetim, dünyaca ünlü futbolcunun transferini bonservis bedeli ödemeden bitirmeyi planlıyor.

BARÇA'DA YETİŞTİ

Traore, Barcelona altyapısından yetişti, La Masia'nın en yetenekli futbolcularından biriydi... Güçlü fiziğiyle öne çıktı, Barça'da A takıma çıkmadan 2015'te İngiltere'nin yolunu tuttu. Tam 10 milyon euro karşılığında Aston Villa'ya transfer olan Traore bir sene sonra 8.25 milyon euro'ya Middlesbrough'ya gitti.

38.2 MİLYON EURO ÖDENDİ

Middlesbrough'daki çıkışı Traore'yi 2018'de 20 milyon euro bedelle Wolverhampton'a götürdü. Kurtlar'daki harika performansı ise İspanyol yıldızı yuvasına yani Barcelona'ya döndürdü. Katalan devine bir yıl kiralık olarak giden 28 yaşındaki futbolcu, Barça'da beklentileri karşılayamayınca sezon başında yeniden Wolves'a döndü. 12 Ağustos 2023'te Wolverhampton'dan Fulham'a bedelsiz gitti.

F.Bahçe'de kritik kararlar! İşte yönetimin planı
Reklam
DİĞER
Son dakika haberi: Avrupa'da Türklerin gecesi! Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'ndan harika gol...
Suriye'nin yeni döneminde en kritik aktör Türkiye! ABD ve Avrupa rotayı Ankara'ya kırdı | Başkan Erdoğan Blinken'ı kabul etti
Fenerbahçe'de İsmail Kartal pişmanlığı! 'Keşke...'
G.Saray'dan eski Beşiktaşlı yıldıza kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Şartlar zorladı Şartlar zorladı 02:00
Rafa Silva fırsatı tepti Rafa Silva fırsatı tepti 02:00
Olmadı! Olmadı! 01:59
Kocadağ’dan seçim açıklaması Kocadağ’dan seçim açıklaması 01:58
Taraftarlardan yine tam destek Taraftarlardan yine tam destek 01:57
Demoralize etti Demoralize etti 01:56
Daha Eski
Semih bitmiş Semih bitmiş 01:54
Gedson ilk dörde girdi Gedson ilk dörde girdi 01:53
Semih fırsatları harcadı Semih fırsatları harcadı 01:52
Bahtiyor ilk kez 11’de Bahtiyor ilk kez 11’de 01:52
Kartal dondu kaldı Kartal dondu kaldı 01:51
Fenerbahçe'de İsmail Kartal pişmanlığı! 'Keşke...' Fenerbahçe'de İsmail Kartal pişmanlığı! 'Keşke...' 01:46