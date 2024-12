Daha iyi olacağız

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kasımpaşa beraberliğinin ardından üzgün olduklarını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "İlk yarı tempo düşüktü. Kasımpaşa'nın geçiş oyununda hızlı çıkışlarını kontrol etmek istedik. Hücuma çıktığımızda yavaş oynadık. Basit top kayıplarıyla pozisyon verdik. Penaltıda da top bizdeyken bunu yaptık. İkinci yarıda daha tempolu ve hızlı oynamaya çalıştık. 1-0'ken rakibin zaman zaman çıkış yapmasını bekliyorduk ama 2-1'den sonra gereksiz şekilde gol yedik" diye konuştu.

POZİSYON VE GOLLERİ BULMAK GÜZEL

Savunmada sıkıntı yaşadıklarının da altını çizen Güneş, "Topla adam kontrolünde sıkını yaşıyoruz. Oyuna baktığımız zaman pozisyon bulmamız ve golleri bulmamız güzel. İyi sonuç istiyoruz. Bu kadar emek verdiğimiz maçta berabere kalmak direnci kırıyor. Başarıyı yakalamak için sonuçlara ihtiyaç vardı. Net caydırıcı bir savunma anlayışımız olmuyor. Basit kayıplardan gol yedik. Bu da bizim için üzüntü veren bir durum. Daha iyi sonuçlar alacak bu takım. Oyuncular elinden gelen gayreti gösteriyor" ifadelerini kullandı.

PAŞA YİNE YENİLMEDİ

Beşiktaş'ı Dolmabahçe'de 3-1'le geçen Kasımpaşa, G.Saray'ın ardından Trabzonspor'la da deplasmanda berabere kaldı. Bu sezon dış sahada oynadığı 7'nci maçından da yenilgi yüzü görmeden ayrılan lacivert-beyazlılar, 16 puanın 13'ünü deplasmanlarda hanesine yazdırdı. Kaleci Gianniotis, alınan 1 puanın baş mimarıydı.

SONUÇ BİZİ ÜZDÜ

Adana Demir ve Alanya maçlarının ardından dün de Kasımpaşa karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Arseniy Batagov, karşılaşma sonrasında, "Bizim adımıza iyi oyunlar gösterdiğimiz maç oldu. Şanssızlık belki biraz. Tabii ki sonuç bizi üzüyor. Gerçekten iyi çalışıyoruz ve bunun sonucunda iyi sonuçlar alacağız diye umuyorum" dedi.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Trabzonspor Kasımpaşa maçına Bordo- Mavili taraftarlar karşılaşmaya fazla ilgi göstermezken, Papara Park tribününde büyük boşluklar olduğu gözlendi. Tribünlerde yer alan futbolseverler, takımlarına destek verdi. Öte yandan Kasımpaşa'ya ait olarak deplasman tribününe gelen tek bir Kasımpaşa taraftarının da takımını desteklemesi dikkat çekti.

OKAY DA YOK

Okay Yokuşlu şoku yaşanıyor... Son olarak Çaykur Rizespor maçında 90 dakika sahada kalan tecrübeli futbolcu, sakatlığı nedeniyle Adana Demirspor ve Alanyaspor mücadelelerinin kadrosuna yer almamıştı. Tedavisine devam edilen Okay'ın kıkırdak problemi yaşadığı ve tıpkı Stefan Savic gibi uzun süre sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Trabzonspor'un da konuyla ilgili kısa süre içinde açıklama yapması bekleniyor. Sezon başında West Brom'dan 1 milyon 650 bin euroya Trabzonspor'a gelen Okay, 6 yıl sonra yuvaya dönmüştü. Bu sezon tüm kulvarlarda 15 maça çıkan Okay, bin 89 dakika sahada kalırken 1 gol, 2 asistlik performans ortaya koymuştu.

İŞARET DİLİYLE İSTİKLAL MARŞI

Trabzon'da Kasımpaşa maçı öncesinde muhteşem bir an yaşandı. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle engelli öğrenciler Papara Park Stadyumu'nda ağırlandı. Karşılaşmayı tribünden takip eden engelli öğrenciler maç öncesinde ise işaret diliyle İstiklal Marşı'nı okudu. Trabzon'da yaşananlar, futbolseverlerden büyük alkış aldı