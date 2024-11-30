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Haberler Trabzonspor Alanyaspor - Trabzonspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Alanyaspor - Trabzonspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Fırtına kritik maçtan mutlak 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2024 Cumartesi 18:55 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2024 Cumartesi 19:10
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Alanyaspor - Trabzonspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 14. haftasında Trabzonspor, Alanyaspor ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor.

Şenol Güneş'in öğrencileri kritik maçtan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

ALANYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ:

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf, Makouta, Richard, Janvier, Efecan, Augusto, Cordova

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Hüseyin, Batagov, Arif, Mendy, Umut, Cihan, Cham, Draguş, Banza

ALANYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Trabzonspor maçı TSİ 19.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

17.RANDEVU

Ev sahibi Alanyaspor, ligde 11 puanla 16. sırada yer alırken, Trabzonspor ise 15 puanla 10. basamakta bulunuyor. İki takımın da puana ihtiyacı olduğu müsabakada Trabzonspor, bu sezon ilk deplasman galibiyetini almayı hedefliyor. Alanyaspor ise alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.

Trabzonspor ile Alanyaspor bugüne kadar Süper Lig'de 16 kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 5 galibiyet alırken, Alanyaspor ise 7 galibiyet elde etti. 4 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Alanyaspor 27 gol atarken, Trabzonspor ise 22 gol kaydetti.

İki takım arasında Alanya'da oynanan 8 maçta ise ev sahibi takımın üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu müsabakalarda Alanyaspor'un 4 galibiyeti bulunurken Trabzonspor 2 galibiyet elde etti. 2 maç da beraberlikle sonuçlandı.

ŞENOL GÜNEŞ ALANYA'YA NAMAĞLUP

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, daha önce çalıştırdığı Beşiktaş'ın başında Alanyaspor ile oynadığı 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Zorlu mücadelede hakem Burak Pakkan düdük çalıyor. Pakkan'ın yardımcılıklarını ise Serkan Çimen ve Mehmet Akıncık yapıyor.

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