  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Trabzonspor Trabzonspor 5-0 Adana Demirspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trabzonspor 5-0 Adana Demirspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 13. haftasında kapanış maçında Trabzonspor sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Fırtına rakibini 5-0'lık skorla mağlup etti. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2024 Pazartesi 21:50 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2024 Pazartesi 21:57
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor 5-0 Adana Demirspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'de haftanın kapanış maçında Trabzonspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi.

Şenol Güneş'in öğrencileri rakibini 5-0 mağlup etti.

Trabzonspor'un gollerini 3. dakikada Muhammed Cham, 50 ve 54. dakikalarda Banza, 78. ve 84. dakikada yine Muhammed Cham kaydetti.

Karadeniz ekibi bu galibiyetle puanını 15'e yükseltti. Adana Demirspor ise 2 puanda kaldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.

Adana Demirspor ise sahasında Konyaspor'u konuk edecek.

Güneş: Bu maç güzeldi ama...
REKLAM - Halkbank
DİĞER
Son dakika haberleri: Galatasaray'dan Icardi yerine sürpriz transfer! Arjantinli yıldız için flaş girişim...
Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Netanyahu için çember daralıyor | Kamuda denetim genişliyor
Osimhen'e misilleme! En Nesyri gidiyor o isim geliyor
G.Saray'dan Kaan Ayhan açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Bu maçla ritmimi bulmuş oldum!" "Bu maçla ritmimi bulmuş oldum!" 22:20
Galatasaray, Beşiktaş'ı geriden gelerek yendi! Galatasaray, Beşiktaş'ı geriden gelerek yendi! 22:10
Milli Takım, EuroBasket 2025 biletini aldı! Milli Takım, EuroBasket 2025 biletini aldı! 21:06
Güneş: Nasıl olur bilemiyorum! Güneş: Nasıl olur bilemiyorum! 19:34
G.Saray'dan Kaan Ayhan açıklaması! G.Saray'dan Kaan Ayhan açıklaması! 18:35
G.Saray'ın erteleme talebine yanıt geldi! G.Saray'ın erteleme talebine yanıt geldi! 18:16
Daha Eski
Fırtına evinde farklı kazandı! Fırtına evinde farklı kazandı! 17:47
Trabzonspor - A. Demirspor | İlk 11'ler belli oldu! Trabzonspor - A. Demirspor | İlk 11'ler belli oldu! 17:36
NBA’de Scotty Pippen Jr’dan, babasının eski takımına karşı kariyer rekoru NBA’de Scotty Pippen Jr’dan, babasının eski takımına karşı kariyer rekoru 16:47
Fenerbahçe’ye sakatlardan müjdeli haber! Fenerbahçe’ye sakatlardan müjdeli haber! 15:47
G.Saray'dan dünya yıldızına kanca! G.Saray'dan dünya yıldızına kanca! 15:44
Icardi'de sıcak gelişme! Bu hafta içinde... Icardi'de sıcak gelişme! Bu hafta içinde... 15:44