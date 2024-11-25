Şenol Güneş: Haftaya nasıl olur bilemiyorum!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor.

Bu karşılaşma öncesi bordo-mavililerde teknik direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN SÖZLERİ:

Şahsıma Öğretmenler Günü tebrikleri geldi. Herkese teşekkür ediyorum. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun. Anne ve baba çok önemli ama öğretmen daha da önemli. Eğitimi tamamlayan, öne çıkaran öğretmenlerimizin sıkıntılarını biliyoruz. Onların sıkıntıları olmasa daha güzel bir toplum yaratırız diye düşünüyorum.

Trabzonspor'un kadrosu bugün böyle ama haftaya nasıl olur bilemiyorum. Sürebileceğimiz kadro bugün itibariyle bu.

Milli arada çalışmalar yarım geçiyor. Birçok oyuncu milli takıma gidince böyle oluyor. Milli takımdan dönen oyuncularda da rahatsızlıklar var. Okay Yokuşlu'nun bir sakatlığı oldu. Ne kadar ciddi bilmiyoruz. Lundstram dün hastalandı ve o da bizimle olamadı. Savic ve Nwakaeme'nin de uzun süredir sakatlıkları var. Milli takıma gitmeyip evde hasta olan Barisic var. O da cumartesi ve pazar günü bir ter idmanına çıktı.