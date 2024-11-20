  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR HABERİ - Şenol Güneş'ten transfer açıklaması

TRABZONSPOR HABERİ - Şenol Güneş'ten transfer açıklaması

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, bordo-mavili kulübün gündemine dair açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, transfer çalışmalarıyla ilgili de konuştu. (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2024 Çarşamba 15:38
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRABZONSPOR HABERİ - Şenol Güneş'ten transfer açıklaması

Tecrübeli teknik adam, Asbaşkan Zeyyat Kafkas ile birlikte Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'ni ziyaret ederek, bordo-mavili takımı takip eden muhabirlerle sohbet etti.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Güneş, takımdaki oyuncuların enerji ve motivasyonlarının çok yüksek olduğunu ifade etti.

Takımın son dönemlerde aldığı skorlarla ilgili konuşan tecrübeli teknik adam, oyuncularının niyetinden asla şüphesinin olmadığını söyledi. Güneş, "Oyuncuların hepsi efendi, problemli değiller. 'Bana ne, yenildik' demiyorlar. Şu ana kadar yine de kaybettiğimiz puanların en az yarısını kaybetmememiz gerekiyordu. Burada sorumluluk bana ait. Şu an burada olan oyuncuların enerjisi ve motivasyonu çok yüksek. Hatta 19 Yaş altı takımıyla bir maç oynadık. Sonra kendi aramızda da bir çift kale maç oynadık. 2 maçta da yapmak istediklerimizi çok iyi bir şekilde uygulayan bir takım vardı. Ama tabii ki bunu sürekli hale getirmemiz gerekiyor. Şu an önceliğimiz devre arasına kadar süreçte iskelet kadromuzun en azından 6-7 oyuncu kısmını netleştirmek ve ardından bir değişim olacaksa burada onu yapmak. Ama şunu da çok iyi biliyorum. Transfer tek başına çözüm değil, bu oyuncu grubundan kazanabileceğimizden en iyisini kazanmamız gerekiyor" diye konuştu.

'OYUNCULARA 'GİDİN' DEĞİL, 'OYNAYIN' DİYORUM'

Güneş, takımda istikrarın sağlanamadığına da değinerek şöyle konuştu:

"Biz istikrarlı ne kadro, ne de oyun tutturamadık. Zaten normalin altında işler yapıyoruz, zig zagımız çok büyük. Buradaki oyuncuları da görmüş oluyoruz. 'Oyunculardan gidenler olabilir' dememin sebebi şu. Elimizdeki her oyuncu gidebilir. Oyunculara 'gidin' demiyorum, 'oynayın' diyorum. Oynayamazsanız da size yardımcı olacağız. Çünkü bu kulüp yapılanma yapacak. Katkı yapan kalsın biz bir kadro yapacağız. Şimdi sayıyı azaltarak yaptık. Denswil, Orsic, Bardhi milli takımda. Şimdi geldiler bunların bir değeri var. Katkı veremeyince bir kulüp bulup para alamaz mı? Git idman da yap diyorum, ha gel burada da seni çalıştırayım dedim."

Draguş ile ilgili çok şeyler yazılıp çizildiğine değinen Güneş, "Onun ayrılma gibi bir düşüncesi yok. Ancak oynamak istiyor. Bazı sorunları vardı, bunlar çözüldü. Oynadığı pozisyonlarla alakalı bir şikayeti de yok" diye konuştu.

TEKNİK EKİBE YENİ KATILACAK İSİMLER

Teknik ekibe yeni isimler katılıp katılmayacağına ilişkin bir soruya ise Şenol Güneş, "Mehmet Hocayı (Kulaksızoğlu) daha önce de söyledim, devre arasında değerlendirmeyi düşünüyorduk onu, bugün gelecek. Sosyal İlişkilerden sorumlu olacak. Yattara, daha önce buraya geldiği zaman bana ziyarete gelmişti. O da o zaman akademide çalışıyordu. Bana Trabzonspor'da staj yapmak istediğini söyledi. Biz de kabul ettik. Burada bir süre kalacak, antrenmanları takip edecek" şeklinde cevap verdi.

'SAVIC TEDİRGİNLİK HİSSEDİYOR'

Savunma bölgesindeki sakatlıklarla ilgili bilgiler de veren Güneş, "Serdar idmana katıldı, oynaması zor ama eldeki oyuncular var. Savic iyiydi, Fenerbahçe maçında risk olur diye oynatmadım sonra Rize maçı olmadı. Şimdi yine bir tedirginlik hissediyor. O da soru işareti. Hüseyin, uzun süre yoktu. Bazı eksikleri vardı, şu an döndü aramızda. Bir değişim olacak" şeklinde konuştu.

'TEKNİK ANLAMDA KARARI BEN VERECEĞİM'

Transfer çalışmaları konusunda da bilgi veren teknik adam, "Şu anda elimizde olan oyunculardan faydalanmayı düşünüyoruz. O mevkilerin durumuna göre oyuncu alacağız. Onların içerisinde kesin olmadığı için önceliğimi söyleyeyim. İhsan Derelioğlu takip edecek, bana verecek ben de başkana vereceğim. En son da başkan veya ben karar vereceğiz. İzleme komitesi ve diğerleri izleyebilir ama ne izlerse izlesinler sonunda biz karar vereceğiz. Yani izleyenin bir kararı olmayacak. İmza ve maliyetlerini biz başkana götüreceğiz ama teknik anlamda ben karar vereceğim" dedi.

Güneş, Fransız oyuncu Mendy'in stoperde oynatılmasıyla ilgili olarak da, "İlk geldiğim maçta Savic ve Denswil'i stoperde oynattım. Ancak bu oyuncuların sakatlığı oldu. Mendy stoperde de oynayabiliyor ortada da oynayabiliyor. Orada mesela Lunstram'ı da denedim. Mecburi bu değişik" dedi.

Galatasaray'da Yunus Akgün kararı! 2.5 katına imza atıyor
G.Saraylıların beklediği haber geldi! Osimhen'in bonservisi...
DİĞER
İdo Tatlıses’in eşi Yasemin Şefkatli'den ikizleriyle ilgili dikkat çeken açıklama! “İbrahim Ayel adının hakkını veriyor”
Başkan Erdoğan'dan G20 dönüşü uçakta gazetecilere önemli açıklamalar
Doğan'ın listesi divana sunuldu
F.Bahçe'de iki isimden müjde!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tadic'e doğum günü sürprizi Tadic'e doğum günü sürprizi 15:23
G.Saraylıların beklediği haber geldi! Osimhen'in bonservisi... G.Saraylıların beklediği haber geldi! Osimhen'in bonservisi... 15:21
Doğan'ın listesi divana sunuldu Doğan'ın listesi divana sunuldu 15:19
F.Bahçe'de iki isimden müjde! F.Bahçe'de iki isimden müjde! 15:11
A. Efes'in yeni sportif direktörü İsmail Şenol oldu A. Efes'in yeni sportif direktörü İsmail Şenol oldu 14:46
Oosterwolde'den F.Bahçe itirafı: Ayrılık... Oosterwolde'den F.Bahçe itirafı: Ayrılık... 14:31
Daha Eski
Fenerbahçe Medicana - Monza maçı detayları! Fenerbahçe Medicana - Monza maçı detayları! 14:15
Volkan Demirel: G.Saray'ı yenme duyugusunu... Volkan Demirel: G.Saray'ı yenme duyugusunu... 14:09
Galatasaray'da Yunus Akgün kararı! 2.5 katına imza atıyor Galatasaray'da Yunus Akgün kararı! 2.5 katına imza atıyor 13:55
Virtus Bologna - Fenerbahçe Beko maçı detayları! Virtus Bologna - Fenerbahçe Beko maçı detayları! 13:32
Nadal tenise veda etti Nadal tenise veda etti 13:15
En-Nesyri için inanılmaz teklif! Servet önerdiler En-Nesyri için inanılmaz teklif! Servet önerdiler 13:03