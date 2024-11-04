Muhteşem şölen

Trabzonspor ile Fenerbahçe, Papara Park Stadı`nda karşı karşıya geldiği kritik mücadele öncesi Trabzonsporlu taraftarlar koreografi gerçekleştirdi.

Bordo-mavili seyirciler adeta maçtan önce görsel şov yaparak muhteşem bir koreografiye imza attı. Tribünleri tıklım tıklım dolduran taraftarlar, maçın başlama düdüğü öncesi iki aşamalı bir koreografi yaptı. İstiklal marşı öncesi kartonlarla görsel şov oluşturan bordo mavili taraftarlar, İstiklal Marşı'nın ardından ise bayraklarla görsel şölen oluşturdu. Karşılaşmada minik taraftarlarda renkli görüntüler oluşturdu.