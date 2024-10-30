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Haberler Trabzonspor

Trabzonspor - Fenerbahçe maçını Oğuzhan Çakır yönetecek!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak olan Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu. Bu mücadelede Oğuzhan Çakır düdük çalacak. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2024 Çarşamba 18:15 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2024 Çarşamba 18:50
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Trabzonspor - Fenerbahçe maçını Oğuzhan Çakır yönetecek!

Trendyol Süper Lig;'de 11. haftanın hakemleri belli oldu.

Hakem Arda Kardeşler Trendyol Süper Lig'İn 11. haftasında maç yönetmeyecek.

Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçını Oğuzhan Çakır düdük çalacak.

Ligde haftanın maçları ve düdük çalacak hakemler şöyle:

1 Kasım Cuma:

20.00 Gaziantep FK - Göztepe: Kadir Sağlam

2 Kasım Cumartesi:

13.30 Sivasspor - Çaykur Rizespor: Cihan Aydın

16.00 Kayserispor - Adana Demirspor: Muhammet Ali Metoğlu

19.00 Beşiktaş - Kasımpaşa: Zorbay Küçük

3 Kasım Pazar:

13.30 Konyaspor - Başakşehir FK: Emre Kargın

16.00 Bodrum FK - Alanyaspor: Ali Şansalan

16.00 Eyüpspor - Hatayspor: Yasin Kol

19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe: Oğuzhan Çakır

4 Kasım Pazartesi:

20.00 Samsunspor - Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu

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