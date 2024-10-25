Trabzonspor'da Göztepe maçı hazırlıkları tamam!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanla hazırlıklar tamamladı. Bugün İzmir'e hareket edecek olan bordo-mavili takım, konaklayacağı otelde maç saatini bekleyecek.

29. KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Trabzonspor ile Göztepe 29. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan maçlarda bordo-mavililer 13, ev sahibi Göztepe ise 5 galibiyet elde etti. İki takım arasında oynanan 10 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu müsabakalarda Karadeniz ekibi 42 gol atarken, kalesinde ise 22 gol gördü.

İzmir'de oynanan 14 maçta ise Göztepe'nin 2, Trabzonspor'un 5 galibiyeti bulunuyor. 7 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.